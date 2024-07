Biden súlyos jelzőkkel illette Putyint, a Kreml máris reagált

A NATO-országokban gyártott rakéták Oroszország elleni bevetését kommentálva emlékeztetett arra, hogy ilyen eszközöket már most is lőnek ki orosz területre. A csapások hatótávolságának növelését "tiszta provokációnak, a feszültség újabb, nagyon veszélyes fokozásának" nevezte.

Biden az ukrajnai háború kezdete óta többször is sértő módon minősítette Putyint, amire a RIA Novosztyi hírügynökség szerint maga az orosz államfő egyszer sem válaszolt. Az amerikai elnök nevezte már nyilvánosan gyilkosnak, diktátornak, mészárosnak és háborús bűnösnek is hivatali partnerét.

