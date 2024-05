Biden felhatalmazta Kijevet egyes oroszországi célpontok megtámadására

Egyes NATO-tagállamok és amerikai törvényhozók egy ideje már szorgalmazzák, hogy az Egyesült Államok lazítson az amerikai fegyvereknek a háborúban való bevetésére eredetileg kiszabott korlátozásain, és tegye lehetővé, hogy Kijev oroszországi célpontokra is csapást mérhessen. Az orosz légtérben repülő orosz vadászgépeket Ukrajna jelenleg nem támadhatja, holott azokról siklóbombákkal mérnek csapásokat az ukrán védelmi vonalakra és Harkiv városra, ahol ezek a műveletek számos civil áldozattal is járnak.

