Biden és Trump vitájára figyelt az egész világ + videó

Biden ezután azzal vádolta Trumpot, hogy ki akar lépni a NATO-ból, pedig Amerika ereje a szövetségeiben is rejlik. Azzal riogatott, hogy a republikánus politikus a nukleáris háborút robbantaná ki azzal, ha hagyná, hogy Putyin ellenőrzést szerezzen Ukrajna felett, mert azután Lengyelországot is megtámadná, amely pedig NATO-tagállam, így vonatkozik rá az 5. cikkely.

