Biden elnököt bírálta Donald Trump

Élesen bírálta a Biden-kormány bevándorlási politikáját a volt amerikai elnök az Ohio állambeli Wellingtonban. Donald Trump szerint a demokrata vezető felelőssége, hogy az országba egyre több illegális menekült jut be. A republikánus politikus azt is megjegyezte, hogy az amerikai-mexikói határon hónapok óta katasztrofális a helyzet, és a migrációs nyomás miatt humanitárius válság alakult ki, amelyet Washington képtelen kezelni. Trump azt is megismételte, hogy a tavalyi elnök-választást elcsalták a demokraták, egyben arra kérte híveit, segítsenek visszaszerezni a republikánusoknak a kongresszusi többséget.