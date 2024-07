Biden egyre inkább elfogadja, hogy nem biztos, hogy képes az újabb megméretésre

Az újság szerint Biden teljesen megkeseredett, s csalódhatott néhány olyan személyben is, akiket valamikor a legközelebbi szövetségesének tartott. Ilyen lehet Barack Obama volt elnök is.

A koronavírusban megbetegedett és szövetségesei által elhagyott Biden elnök a delaware-i tengerparti házában dühöng. Az idős elnök egyre inkább neheztel, amiért szerinte szervezett kampány folyik, hogy eltávolítsák az elnökségért folyó versenyből. Erről ír a The New York Times amerikai napilap.

