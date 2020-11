Biden bemutatta leendő kormánya kulcsfontosságú tagjait

3929 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 181 881-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 117 beteg, így az elhunytak száma 4 008-ra emelkedett, 44 020-an már meggyógyultak. A főváros és Pest megye a leginkább érintett a koronavírus járványban - hangsúlyozta az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília közölte: a települések 91 százalékában megjelent már a vírus, Budapesten mintegy 30 ezer aktív fertőzött van. A járvány lassítása és az idősek védelme érdekében ismét vásárlási idősávot vezettek be a 65 éven felüliek számára - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A jövő év elejére valószínűsítette a koronavírus-vakcinát Magyarországon a parlament népjóléti bizottságában tartott éves meghallgatásán az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós leszögezte: olyan vakcina, amely nem hatásos és szövődményeket okoz, nem fog forgalomba kerülni itthon. Ahhoz, hogy minél többen beadassák majd maguknak a koronavírus elleni védőoltást, ismertetni kell az emberekkel, miként hatnak az oltások, mi történik a szervezetükben a vakcina hatására - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa. A nemzeti konzultáció és az egyetértési pontok kijelölése a kormány számára nem formális vagy kommunikációs kérdés, ez határozza meg azokat a politikai döntéseket, amelyeket a kormány meghoz - hangsúlyozta Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke. Több milliárd forintot „megspóroltunk az adófizetőknek” a kamupártok választási rendszerből történő kiiktatásával - mondta a Volner Párt elnöke. Zökkenőmentesen álltak át az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntartásában működő szakképző intézmények a digitális oktatásra, a fenntartó informatikai fejlesztésekkel és eszközök biztosításával is támogatja a zavartalan működést. Már több mint tízezer lakossági előfizető kérte az ingyenes internethozzáférést az arra jogosultak közül - közölték a szolgáltatók. Kamucég nyerhette el a BKV pályázatát - állítja a fővárosi Fidesz. Wintermantel Zsolt a BKV igazgatósági tagja tudni szeretné, hogy igazak-e azok a hírek, miszerint egy olyan cégtől bérel majd buszokat a BKV, amely a pályázat megnyerése előtt nem is létezett. Karácsony Gergely a választások előtt tiszta városvezetést ígért, tőle szeretnénk hallani, hogy milyen körülmények között zajlott ez a pályáztatás - mondta Wintemantel Zsolt Magyarország élőben című műsorunkban. Az új Nemzeti alaptantervvel hangsúlyosabbá vált az értékalapú oktatás a köznevelésben, ugyanakkor a legkorszerűbb pedagógiai módszereket építették be, és nagyobb rugalmasságot adnak a pedagógusoknak - közölte az emberi erőforrások minisztere. Magyar Bankszövetség és a tárca javaslataira építve hat intézkedést fogadott el a gazdaságvédelmi operatív törzs, ezek mindegyike egyszerűbbé, olcsóbbá, és gyorsabbá teszi a pénzügyek intézését - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. A koronavírus járvány ellenére sem állnak le a Modern Városok Program beruházásai. A fejlesztések fedezetei a jövő évi költségvetésben is benne vannak - írja a Magyar Nemzet. Újabb 3 milliárd forint áll a kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar kutatók rendelkezésére. A jövő évi Élvonal kutatási kiválósági programra 2021. február 16-ig lehet pályázni - jelentette be Schanda Tamás államtitkár. Komoly előrelépést jelent Magyarország gázellátásában, hogy elkezd üzemelni Horvátországban Krknél az a terminál, amely cseppfolyósított gázt képes fogadni - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Unió hétéves keretköltségvetéséről is tárgyalt Varga Judit az Igazságügyi Minisztériumban Juan González-Barba Pera spanyol Európa-ügyi államtitkárral. Budapesten lesz az ENSZ első regionális terrorizmusellenes központja - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Bekérették a Külgazdasági és Külügyminisztériumba Ukrajna budapesti nagykövetét, miután Grezsa István miniszteri biztost nem engedték be Ukrajnába. Orbán Viktor miniszterelnöknek írt levélben köszönte meg Magyarország anyagi támogatását egy szakképző intézmény felépítéséhez a kenyai kangemi Munkás Szent József egyházközség fejlesztési programokért felelős igazgatója. Orbán Viktor Európa képviselője, ő képviseli Európa demokratikus alapelveit - mondta George Friedman Magyarország élőben extra című műsorunkban. Az amerikai geostratéga szerint bizonyos értelemben az EU már megszűnt, vannak találkozók, de az elgondolás, hogy létezik egy közös európai identitás egyre kétségesebb. Az EP jóváhagyta a horvátországi földrengés és a lengyelországi áradások okozta károk miatti helyreállításra, továbbá hét ország, köztük Magyarország számára a koronavírus okozta károk enyhítésére szánt 823 millió eurós európai uniós segítséget. Napokon belül meghozzák a források felszabadításához vezető döntést az Európai Unió következő hétéves költségvetése és a koronavírus-világjárvány hatásainak ellensúlyozását szolgáló helyreállítási alap ügyében - mondta a német külügyminiszter. A belső határellenőrzések nélkül működő schengeni térséghez való gyors és teljes körű visszatérést sürgette brüsszeli plenáris ülésén elfogadott állásfoglalásában az Európai Parlament. Az Európai Bizottság fel akarja számolni azokat az akadályokat, amelyek gátolják a bevándorlók befogadását az európai társadalomba - közölte Margarítisz Szkínász uniós biztos. A világszerte hivatalosan nyilvántartott koronavírus-fertőzöttek száma 59,1 millióra emelkedett, a halálos áldozatok száma 1,3 millióra, a gyógyultaké pedig 37,8 millióra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egy nap alatt ismét több mint 12 ezer új beteget jegyeztek fel. Meghosszabbítják a kijárási tilalmat Montenegróban a koronavírus-járvány megfékezése érdekében: míg eddig 21 és 5 óra között volt tilos az utcára lépni, szerdától már 19 órától érvényes a tilalom. Svédországban meredeken emelkedik a járványgörbe, huzamosabb ideje napi 4000 felett regisztrálnak új megbetegedést a 10 milliós országban, miközben elérte a 6500 főt a halálozások száma. A jövő hónap közepétől lényegesen rövidebb időt kell karanténban tölteniük azoknak a külföldről Angliába érkező utasoknak, akik koronavírus-szűrésnek vetik alá magukat, és negatív leletet kapnak. Annak ellenére fokozatosan kinyitnak az iskolák Izraelben, hogy növekszik a koronavírusos fertőzöttek száma - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. A harmadik ígéretes kísérleti oltóanyag bejelentésével egyre több a fény a „hosszú, sötét alagút végén” - jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Az Európai Unió új szerződés megkötéséről szóló megállapodást hagy jóvá a Moderna amerikai vállalat koronavírus elleni vakcinájának beszerzésére és európai szállítására vonatkozóan - jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök jóváhagyta, hogy a hivatali átadás-átvételért felelős kormányügynökség megkezdje a kormányzati hatalom átadásának-átvételének hivatalos eljárását - tudatta Trump a Twitteren. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet két parancsnokával végeztek Hajber-Pahtunhva tartomány egyik törzsi körzetében a pakisztáni hatóságok - tudatták helyi biztonsági források. Meghiúsítottak egy pakisztáni rendőrőrs elleni terrortámadást az ország északkeleti részén fekvő Lahor közelében, az öngyilkos merénylet elkövetésére készülő férfit agyonlőtték - közölte a pakisztáni terrorelhárítás. Azonnali és feltétel nélküli tűzszünetre szólította fel az ENSZ-főtitkár az Afganisztánban szemben álló feleket annak érdekében, hogy előmozdítsák az afgánközi tárgyalások sikerét. Túszul ejtett hat gyereket egy baltás férfi Szentpéterváron, majd a rendőrökkel folytatott többórás tárgyalást követően megadta magát. Két csoport is csónakkal lépte át illegálisan a magyar-szerb határt Szegednél a Tiszán keddre virradóra - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. A Tatabányai Járásbíróság egy hónapra letartóztatott három román embercsempészt, aki a gyanú szerint megkísérelt tizenkét szír állampolgárt Ausztriába juttatni. Meghalt egy ember egy kigyulladt melléképületben Kunszentmiklóson - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A nehéz tehergépkocsik hétvégi forgalomkorlátozása e hét végétől ismét az általános szabályok szerint lesz érvényben, vagyis a kamionok szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig nem közlekedhetnek a hazai közutakon - közölte az ITM. Az éves parkolási engedélyek Budapesten - a járványhelyzetre való tekintettel - a jövő év januárja helyett március végéig lesznek érvényesek - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. A tartós, sűrű köd veszélye miatt az egész országra figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szlovák jégkorongliga: HK Nitra - DVTK Jegesmedvék 2:3 Jégkorong Erste Liga: Corona Brasov Wolves - Titánok 5:1 Christoph Freund sportigazgató szerint a magyar válogatott Szoboszlai Dominik a téli szünetben távozhat az RB Salzburg labdarúgócsapatától. Köstner Vilmos vezetőedző az idény végén távozik a DVSC Schaeffler női kézilabdacsapatától, az utódja Szilágyi Zoltán lesz. A sportolók és a szakmai stáb tagjai közül is sokan betegeskednek a rövidpályás gyorskorcsolyázóknál, ezért a válogatott nem utazik el Hollandiába, ahol decemberben részt vett volna egy tesztversenyen.