Biden azt állítja, erkölcsi felháborodása mondatta vele a Putyinról szóló mondatokat

Megosztás itt:

"Nem vonok vissza semmit" - fogalmazott Biden. "A helyzet az, hogy kifejeztem azt az erkölcsi felháborodást, amelyet Putyin viselkedése és ennek az embernek a cselekedetei miatt éreztem" - folytatta Biden, megjegyezve, hogy éppen ukrán menekültekkel találkozott, mielőtt beszédet mondott Lengyelországban. "Szeretném egyértelművé tenni: akkor sem, és most sem utalok (oroszországi) politikai változásra. Azt az erkölcsi felháborodást fejeztem ki, amit érzek, és nem kérek bocsánatot érte" - tette hozzá. Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy szerinte a megjegyzései nem "bonyolítják" az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokat, és azt sem gondolja, hogy az "Ukrajna elleni orosz támadások további eszkalálódását kockáztatják".

Biden szombati varsói beszédében az ukrajnai háborúval kapcsolatban "mészárosnak" nevezte Putyint, aki szerinte "nem maradhat hatalmon". A kijelentést utólag Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője, Antony Blinken, az amerikai külügyminiszter és maga az elnök is úgy magyarázta, hogy Washingtonnak nem célja a rendszerváltozás előidézése Oroszországban. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő még szombaton kijelentette: nem az amerikai elnökön múlik, ki lesz hatalmon Oroszországban, az államfőt az oroszok választják.

Peszkov hétfőn újságíróknak azt mondta: a Kremlt aggodalommal töltik el Joe Biden amerikai elnök újabb, Vlagyimir Putyin orosz államfőre tett megjegyzései és továbbra is élénk figyelemmel kíséri a tengerentúli vezető kijelentéseit. A The Washington Times című jobboldali-konzervatív amerikai napilap hétfőn arról írt, hogy az Egyesült Államok szövetségesei sem támogatják Biden varsói megjegyzését. A cikk felidézte, hogy Emmanuel Macron francia elnök, valamint magas rangú brit kormányzati és török tisztségviselők is elhatárolódtak az amerikai elnök "követelésétől", amely a lap szerint megbonyolíthatja az orosz-ukrán háború befejezését.

Fotó: MTI/AP/EVAN VUCCI

MTI