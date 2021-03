Biden: Az Egyesült Államok egyenrangú partnernek tekinti Mexikót

2764 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdet óta összesen 435 689-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 130 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 15 188 főre emelkedett. Egész Európa a kínai és az orosz vakcinára vár, ezekért állnak sorba, miközben Magyarországra már mindkét oltóanyagból érkezett - mondta Menczer Tamás államtitkár az M1-en. Folyamatosan zajlik az oltás, már 721 677 fő a beoltottak száma, közülük 252 847-en már a második oltást is megkapták. Ha naponta százötvennél több lesz a koronavírus halálos áldozatainak a száma, akkor a kormánynak újabb szigorításokat kell bevezetnie - jelentett ki Rusvai Miklós virológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa elképzelhetőnek tartja, hogy szigorítani kell a koronavírus-járvány elleni védekezésért hozott intézkedéseken, mert a vírusmutánsok miatt egyre többen fertőződnek meg, és kerülnek kórházba. Emberéleteket mentünk meg, ha mindenki megkapja az oltást - hangsúlyozta Csókay András főorvos Magyarország élben című műsorunkban. A kínai vakcina összetettebb immunválaszt alakít ki a szervezetben - mondta Rusvai Miklós virológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. Nem jelent meg Czeglédy Csaba ügyvéd-üzletember, Gyurcsány Ferenc barátja a Kecskeméti Törvényszéken. A vád szerint 2011 és 2016 között a volt szocialista képviselő bűnszervezetén keresztül több mint 6 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Debrecen kimagasló eredményt ért el a Financial Times nemzetközi tőkeáramlásokkal és befektetésekkel foglalkozó divíziója, az fDI Intelligence globális felmérésén, és felkerült a világ legjobb befektetés-ösztönzési célpontjainak TOP 10-es listájára. Egy év alatt, az azonnali fizetési rendszer elindulása óta közel 150 millió tranzakció teljesült azonnal 30 ezermilliárd forint értékben - közölte a Magyar Nemzeti Bank. A lakáspiacon februárban az elmúlt 10 év legtöbb, 14 569 tranzakcióját bonyolították le Magyarországon - közölte a Duna House ingatlanközvetítő becslését. Az egyik legfontosabb feladat továbbra is az, hogy Magyarország érdekeit más országok gazdasági szereplői is megismerjék - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter. A Néppárt vezetői fölülnek azoknak a baloldali álhíreknek, amiket Magyarországról, illetve a magyar kormányról terjesztettek el - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. A Wizz Air vezérigazgatója szerint az emberek mobilitási igénye vissza fogja állítani az utazási kedvet, a légiközlekedési iparág talán 2024-25-re jut újra a 2019-es szintre - írta a Magyar Nemzet. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Vlagyimir Nyikolajevics Szergejevet, Oroszország leköszönő magyarországi nagykövetét. Magyarország álláspontja szilárd: a kölcsönös tisztelet talaján állva, a józan észre alapozva akarja fejleszteni a kapcsolatait Oroszországgal is oly módon, hogy az mindkét országnak előnyös legyen - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Sérthetik az uniós jogot a lengyel igazságszolgáltatási tanácsról szóló törvény módosításai, amelyek a legfelsőbb bírósági tisztségekre pályázók kinevezését érintik - foglalt állást az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága. Többrendbeli pénzmosásért és megvesztegetésre való felbujtásért letöltendő börtönre ítélte első fokon a bukaresti táblabíróság Ioana Basescu közjegyzőt és Elena Udrea volt turisztikai minisztert egy illegális kampányfinanszírozási ügyben. A világon 114,4 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,5 millió, a gyógyultaké 64,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában eddig kevesebb mint ötezren kapták meg a koronavírus elleni védőoltást, eközben a betegség halálos áldozatainak száma a járvány kezdetétől mostanig meghaladta a 26 ezret. A bérek szász százalékára emelik a táppénz összegét márciusban és áprilisban Csehországban. Brit szakértői tanulmány szerint egyetlen dózis Pfizer- és AstraZeneca-oltás is nagyon hatékony a megbetegedés megelőzésében. Szlovákia kétmillió adag, koronavírus-elleni Sputnyik V orosz vakcinát vásárolt. Ausztriában csak az éttermek kerthelyiségei nyithatnak ki húsvét előtt - döntött az osztrák kormány. A muzulmán hívők csak akkor vehetnek részt a kis és nagy zarándoklatokon Mekkába és Medinába, ha be vannak oltva a koronavírus ellen - jelentette keddre virradóra a szaúdi média. Moszkva kilátásba helyezte az Európa Tanácsból való kilépést, ha a szervezetnél az alapokmány megsértése címén kezdeményezik a háromoldalú megfigyelési mechanizmus beindítását vele szemben. Az Egyesült Államok egyenrangú partnernek tekinti Mexikót - jelentette ki Joe Biden amerikai elnök Andrés Manuel López Obrador mexikói államfővel lefolytatott online megbeszélésén. Szabadon engedték elrablóik azt a több száz diáklányt, akiket február végén hurcoltak el az északnyugat-nigériai Zamfara állam egy bentlakásos iskolájából. Kitört két indonéziai tűzhányó, hamufelhőt lövellnek a magasba és egyéb forró vulkáni törmelékeket a hegyek oldalára. Egyelőre senki nincs veszélyben. Végrehajtotta az első tesztrepülését Ausztráliában egy pilóta nélküli harci gép, amelyet arra terveztek, hogy kötelékben repüljön a pilóták által irányított vadászgépekkel, és védelmet nyújtson nekik. Felrobbant és összedőlt egy családi ház Mátranovákon, a balesetben egy ember megsérült - közölte a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott szóvivője. 2,6-os erősségű földrengés volt hajnalban Nagykanizsa közelében - közölte a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. A földmozgást a lakosság is érzékelte. Károkról nem érkezett bejelentés az obszervatóriumba. Felgyorsult az apadás üteme a Közép-Tiszán, miután a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság hétfőn megkezdte a duzzasztást a Kiskörei Vízlépcsőnél. Fucsovics Márton éjszakába nyúló csatában bejutott a második fordulóba az 1,12 millió euró (403,5 millió forint) összdíjazású, rotterdami keménypályás férfi tenisztornán. Piros Zsombor és Tóth Amarissa győzelmével ért véget a fedett pályás tenisz országos bajnokság. Gulyás Michelle győzött a nők versenyében a budapesti fedettpályás nemzetközi idénynyitó öttusaviadalon, ezzel egyben országos bajnoki címet is szerzett. Az idény végéig Kudor Kitti lesz a női kézilabda NB I-ben szereplő DVSC Schaeffler vezetőedzője.