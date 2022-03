Biden: Az Egyesült Államok betiltja az orosz kőolaj-, földgáz- és szénimportot

Megosztás itt:

"Ma bejelentem, hogy az Egyesült Államok az orosz gazdaság fő ütőerét veszi célba. Betiltjuk az orosz kőolaj, földgáz és valamennyi energiahordozó importját" - fogalmazott Biden. "Ez azt jelenti, hogy többé nem fogadjuk az orosz kőolajat az Egyesült Államok kikötőiben, és az amerikaiak újabb erőteljes csapást mérnek Putyin hadigépezetére" - tette hozzá az elnök. Hangsúlyozta, hogy ezt a döntést Washington a szövetségeseivel "szorosan egyeztetve" hozta meg. "Nem járulunk hozzá Putyin háborújának támogatásához" - fogalmazott. Biden bejelentette, hogy az újabb szankcióknak "az Egyesült Államokban is meglesznek a költségei". Az elnök úgy fogalmazott: "a szabadság védelme nekünk is pénzbe fog kerülni".

hirdetés

Felhívta a figyelmet, hogy a törvényhozás demokrata párti és republikánus képviselői is elfogadták ezt és egyetértettek abban, hogy "ezt meg kell tennünk". Az elnök elismerte, hogy Ukrajna orosz inváziója már most is érinti az amerikai családokat, például az emelkedő üzemanyagárak miatt. "Putyin háborúja már most is sújtja az amerikai családokat a benzinkutaknál. Amióta elkezdte felvonultatni katonai alakulatait az ukrán határon, azóta a benzin (gallononkénti) ára 75 centtel emelkedett Amerikában és most tovább fog nőni" - fogalmazott Biden, aki hozzátette: mindent el fognak követni, hogy mérsékeljék az áremelkedést.

Az amerikai olaj- és gázipari vállalatokhoz szólva, Biden felhívta a figyelmet, hogy a háború "nem jelent ürügyet a túlzott áremelésekre" és a kormány nem fogja engedni, hogy "kizsákmányolják" az amerikai fogyasztókat. "Nincs itt az ideje a nyerészkedésnek és a túlárazásnak" - mondta az elnök. Az Oroszországból származó kőolaj az Egyesült Államok importjának viszonylag kis százalékát teszi ki, a legtöbb kőolaj Kanadából érkezik Amerikába.

Tavaly az Egyesült Államok napi közel 700 000 hordó kőolajat importált Oroszországból, miközben napi fogyasztási szükséglete 20 millió hordó. Biden arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok már több mint egymilliárd dollár értékű biztonsági segítséget nyújtott Ukrajnának. "Minden nap védelmi fegyverszállítmányok érkeznek Ukrajnába az Egyesült Államokból (...) és humanitárius támogatást is nyújtunk az ukrán népnek" - fogalmazott.

Az amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök soha nem fogja elfoglalni egész Ukrajnát. "Putyin eltökéltnek tűnik, hogy bármi áron folytatja gyilkos útját. Már kétmillió ukránt tett menekültté, de soha nem fog győzni" - tette hozzá. Biden egyúttal elismerését fejezte ki az ukrán népnek a háborúval szembeni ellenállásért.

Fotó: Brendan Smialowski / AFP

hirdetés

MTI