Bibliai idézet miatt bírságoltak meg egy német taxist

Jalil Mashali autójának hátsó ablakán egy kis bibliai verset tartalmazó matricán ez olvasható: „Jézus Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14,6) A németországi Essen városa még 2023 októberében szólította fel a taxisofőrt jogellenesnek mondott „vallási reklám” miatt a matrica eltávolítására és 1000 euróig terjedő bírsággal fenyegették. A hatóságok most 88,50 eurós bírságot és illetéket követelnek, de Mashali megtagadta a matrica eltávolítását és jogi úton megtámadta a döntést. Ügyét az ADF International támogatja.

„Jézus a legjobb dolog, amit bárkinek ajánlhatok, mert megváltoztatta az életemet. Ezért van a matrica az autómon, hogy bárki láthassa, akit érdekel. Nem akarok bajt okozni, de nem tettem semmi rosszat. Hálás vagyok ezért az országért, ahol mindenki szabadon megoszthatja a hitét. Remélem, hogy ezt továbbra is megtehetem, ha fellebbezek az igazságtalan bírság ellen” – fogalmazott Jalil Mashali.

„Egy szabad társadalomban a kormánynak nem kellene elhallgattatnia a hit békés kifejezését. Jalil cselekedeteit védi a vallásszabadsághoz való alapvető emberi jog, amely magában foglalja a jogot, hogy valaki mélyen vallott meggyőződését megossza másokkal. Az államnak tartózkodnia kell attól, hogy igazságtalanul beavatkozzon ebbe a szabadságba” – írta az ügyre reagálva Dr. Lidia Rieder, az ADF International jogi tisztviselője az X-en.

Jézus meggyógyította

2023 októberében Mashali levelet kapott a németországi Essenben működő közúti közlekedési hatóságtól. Essen városa azzal érvelt, hogy a matrica illegális „vallási reklám”, amelyet nem szabad taxikon elhelyezni egy azokra vonatkozó rendelet szerint. Mashali azzal védekezett, hogy a tartalma, elhelyezkedése és kis mérete miatt a matrica nem minősül reklámnak.

Mashali 22 éve él Németországban. Iránban született és nevelkedett hívő muszlimként. Miután 13 éves korában egy közlekedési balesetben elvesztette bal alsó lábszárát, több műtéten is átesett, ami miatt krónikus fájdalmakkal küzdött, és protézist viselt. Továbbra is Iránban élt és dolgozott, végül megnősült, és két fia született, majd 33 éves korában döntött úgy, hogy Németországban keres további orvosi kezelést abban a reményben, hogy enyhítheti a lábában lévő fájdalmakat. Annak ellenére, hogy összesen több mint 20 műtéten esett át, a fájdalom továbbra is csillapíthatatlan maradt. Már az öngyilkosságot fontolgatta, amikor egy keresztény nő lépett oda hozzá, és felajánlotta, hogy imádkozik vele. Bár szkeptikus volt, elfogadta. A nő imáját követően a fájdalom a lábában teljesen megszűnt. Elkezdte olvasni a Bibliát és ma már szilárdan kitart keresztény hite mellett. Számára a matrica nem vallási reklám, hanem mély meggyőződésének kifejezése.

