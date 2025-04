Bezárt, bedrogozott és megerőszakolt egy nőt két bevándorló Spanyolországban + videó

Megosztás itt:

Négy órán keresztül tartott fogva egy nőt két bevándorló Katalóniában, a Terrassa nevű városában. Az áldozat eredetileg a barátnőjéhez indult, de útközben találkozott annak párjával, akivel együtt mentek fel a lakásukra.

Mivel a barátnőjén keresztül ismerte ezt a férfit, ezért nem tartott tőle, viszont a gond az volt, hogy az otthonában egy másik bevándorló is megjelent, majd megkínálták egy füves cigivel, amiben a lány vallomása szerint valami más is lehetett, mert egyik pillanatról a másikra kiszolgáltatott helyzetbe került.

A rendőrségnek elmondta, hogy csak arra emlékszik, hogy a két férfi többször megüti, megalázza, és végül megerőszakolja. De azt is elmondta, hogy homályosan emlékszik arra is, ahogy az egyik azt mondja a másiknak, hogy ne ejtsen nagyobb sérülést rajta, mert korábban Madridban abból probléma lett, utalva ezzel arra, hogy már korábban is követtek el hasonló bűncselekményt.

A nő miután észhez tért el tudott menekülni, de közben halálosan megfenyegették. A katalán rendőrség ismerte az elkövetőket, az egyiknek 15 rendőrségi ügye volt korábban, de a bíró ettől függetlenül úgy döntött, hogy óvadék ellenében mindkettejüket szabadlábra helyezi, ami óriási felzúdulást keltett a városban, ahol Katalónián belül az egyik legtöbb bevándorló él, köztük sokan illegálisan, és ott történik a legtöbb általuk elkövetett bűncselekmény is.

Márciusban volt olyan hét, amikor két késes támadás is történt, de ugyanazon a héten három bevándorlót tartóztattak le kábítószer-kereskedelem miatt is.