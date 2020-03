Bezárnak a vendéglátóhelyek és leáll a tömegközlekedés Szerbiában

103-ra nőtt az új koronavírussal fertőzött betegek száma hazánkban. Közülük 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnámi és 89 magyar állampolgár. Négyre nőtt a koronavírus-fertőzés miatt elhunytak száma Magyarországon. A kormány nevében Varga Judit igazságügyi miniszter benyújtotta az Országgyűlésnek a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslatot – közölte az Igazságügyi Minisztérium. Az országos tisztifőorvos közölte: már az ország minden részéből detektáltak megbetegedést. Müller Cecília elmondta, az elmúlt 24 órában újabb 18 fővel növekedett a fertőzöttek száma, egy 53 éves férfi is elhunyt a járvány következtében, ő is súlyos betegségekkel küzdött. Az igazoltan fertőzöttek számának növekedésével párhuzamosan nő a mintavételek száma - közölte az országos tisztifőorvos. Az operatív törzs tájékoztatóján Müller Cecília elmondta: mindenkinek be kell tartani az óvintézkedéseket, már egy 40-es éveiben járó beteg is súlyos állapotban van. Önkéntes karanténba vonult a teljes paksi képviselőtestület, miután a város momentumos politikusa Olaszországból hazatérve részt vett az önkormányzat ülésén, de kirándulását nem tudatta a testülettel - tudta meg az Informátor. Az Európai Bizottságot és az Egészségügyi Világszervezetet, valamint ezek vezetőit teszi felelőssé a koronavírus-járványért Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a YouTube-ra feltöltött videonyilatkozatában. A koronavírus fertőzés megfékezése érdekében az általános és kötelező otthoni karantén bevezetését követeli a kormánytól a Jobbik - jelentette be a párt elnökhelyettese. Ha ingyenes lenne a parkolás Budapesten, káoszt okozna, az pedig növelné a járványveszélyt - nyilatkozta Rényi Ádám, Karácsony Gergely kommunikációs igazgatója a Ripostnak. A főváros szerint mivel egyelőre nem csökkent érdemben az autós forgalom Budapesten, a járvány miatt otthon maradók pedig egész nap használják a parkolóhelyeket, így csak gondot okozna az ingyenes parkolás. A koronavírus elleni küzdelem egyik fontos lépése lehet, ha készpénz helyett bankkártyával, mobiltelefonnal, vagy éppen okosórával fizetünk - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videójában. A Magyar Nemzeti Bank a fizikai kapcsolatok csökkentése érdekében az érintéses kártyás vásárlások esetében a PIN kód használatára vonatkozó 5 ezer forintos értékhatár 15 ezer forintra emelésére szólította fel a bankokat és a kártyatársaságokat. A veszélyhelyzetet követően elsődleges cél a gazdaság újraindítása és a munkahelyek megtartása - mondta az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Schanda Tamás hangsúlyozta: a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoportban készítik elő azokat az intézkedéseket, amelyek többek között a munkahelyek megtartását célozzák. Bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül is folytatható üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység és csomagküldő kereskedelem veszélyhelyzet idején, ha a kereskedő napi fogyasztási cikket vagy éttermi ételt forgalmaz - közölte az ITM. A veszélyhelyzetre tekintettel az emberi erőforrások minisztere határozatot bocsátott ki a Fenntarthatósági témahét elhalasztásáról, pótlása az ősszel várható. Levélben mondott köszönetet a gyógyszerészeknek az eddigi munkájukért Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszter. EMMI: A kulturális szférára épp oly csapást mér a koronavírus-járvány, mint az élet többi területére. A kulturális intézmények, szakemberek és művészek azon dolgoznak, hogy ha más formában, de elérhetővé tegyék az embereknek a közkincseket, a szórakozást. Pécsi Tudományegyetem: Sikerült meghatározni a koronavírus teljes genetikai kódját, ami fontos a további hazai és nemzetközi kutatások elősegítésére. Elindul a 1357-es adományvonal és a https://segitunkegymasnak.hu/ weboldal, előbbin pénzt, utóbbin többek között önkéntes munkát, eszközt lehet felajánlani - jelentette be Révész Máriusz, az önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport vezetője. Olyan sokáig el tudják húzni a migránsok kitoloncolási eljárását a civil szervezetek, illetve az ügyvédek, hogy végső soron Európában maradnak - mondta Tóth Norbert, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója. Székelyudvarhely polgármesterét is megbírságolta a megye prefektusa a március 15-én kihelyezett magyar jelképek miatt. A román külügyminisztérium további 3 határátkelőhely megnyitását kérte Magyarországtól az áruforgalom számára. Magyar nyelvű leckékkel bővül jövő héttől a román közszolgálati televízió Iskolatévé programja, amelyeket a TVR 3 országos csatornán, illetve a kolozsvári és a marosvásárhelyi regionális stúdió műsoraiban fognak sugározni. Az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében Horvátország és Szlovénia is szigorít a kijárási tilalom szabályain. Szerbiában bezárják a vendéglátóhelyeket, leállítják a tömegközlekedést, Boszniában az újabb szigorítások értelmében sem a 65 évnél idősebbek, sem a 18 évnél fiatalabbak nem mehetnek az utcára. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 275 434-re nőtt szerte a világon a Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint. A halálesetek száma 11 403, és 88 256 ember meggyógyult. Spanyolországban egy nap alatt csaknem 5 ezerrel nőtt a kiszűrt koronavírus-fertőzöttek és 324-gyel a halálos áldozatok száma - közölte a madridi egészségügyi minisztérium. A francia kormány a koronavírus fokozódó terjedése miatt szigorítja a kijárási korlátozások ellenőrzését az utcákon, a közutakon, a pályaudvarokon és a repülőtereken. A brit kormány rendelete alapján bezártak a vendéglátóhelyek Nagy-Britanniában. A koronavírus okozta gazdasági helyzetre tekintettel az EU felfüggeszti az államháztartási hiányra vonatkozó szabályokat, hogy lehetővé váljon a tagállamok számára a rugalmasabb finanszírozás - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Mike Pence amerikai alelnök hivatalában is megfertőződött egy munkatárs az új típusú koronavírussal - jelentette be Katie Miller, az alelnök sajtószóvivője. Sötét időszaknak nevezte az új típusú koronavírus-fertőzés miatt kialakult helyzetet Ferenc pápa a La Stampa című olasz lapnak nyilatkozva. Úgy ítélte meg, hogy a járvány végeztével az emberiség egy „háború utáni” légkörben találja majd magát. Észak-Macedónia hamarosan az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének harmincadik tagjává válhat, Sztevo Pendarovszki államfő aláírta a csatlakozási dokumentumot. Kigyulladt egy társasház Belgrádban, hat ember meghalt, hat további pedig megsérült - közölte a szerbiai belügyminisztérium. Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték a 2019-es hollandiai terrortámadás elkövetőjét. A török származású radikális muszlim férfi négy embert ölt meg. Fokozódott a katonai jelenlét az északi határszakaszon - közölte a honvedelem.hu. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a koronavírus-járvány miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomokat nem zárja be, de a nyilvános misézés a templomokban holnaptól szünetel. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság: A koronavírus-járvány a postát is terheli, ezért aki teheti, csekkbefizetés helyett utaljon, hagyományos levél helyett írjon e-mailt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal cáfolta azt a sajtóban megjelent hírt, miszerint Csehországba tartó egészségügyi maszkokat tartalmazó szállítmányt foglalt le. A börtönből üzennek a rabok a családtagjaiknak, hogy tartsák be a járvány miatt meghozott intézkedéseket - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség a koronavírus-járvány miatt törölte a május 8. és 24. között kiírt svájci elit-világbajnokságot. Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó aggodalmát fejezte ki, hogy a járvány miatt jelentősen megváltozott helyzetben miként lesz képes megszerezni a kvalifikációt a tokiói olimpiára, amelyet egyelőre az eredeti időpontban akarnak megrendezni.