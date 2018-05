REGGELI JÁRAT CSÜTÖRTÖKÖN IS 5.50-TÕL. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 6.30 ÖSSZEFOG AZ ELLENZÉK A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSOK ELÕTT - VENDÉG: TORDAI BENCE SZÓVIVÕ, PÁRBESZÉD 6.40 ORBÁN VIKTORT BESZÁMOLTATTA AZ EURÓPAI NÉPPÁRT - KAPCSOLJUK BRÜSSZELT. VENDÉG: BALCZÓ ZOLTÁN EP-KÉPVISELÕ, JOBBIK 7.40 ÉLÕBEN KÖZVETÍTETTEK EGY AGYMÛTÉTET - VENDÉGEK: PINTÉR LUCA RIPORTER ÉS KÁLLÓ PÉTER OPERATÕR 7.45 GYERMEKRAJZ-PÁLYÁZAT A BIZTONSÁGOS INTERNETÉRT - VENDÉG: KURKÓ ZSUZSANNA KOORDINÁTOR, NEMZETKÖZI GYERMEKMENTÕ SZOLGÁLAT 8.30 PERONON: DEMETER MÁRTA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, LMP KÚRIA: SÉRÜLT A VÁLASZTÁS TISZTASÁGA PÉCS 040-ES SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZETÉBEN. PATYI ANDRÁS: AZ ÚJRASZÁMLÁLÁSOK NEM BEFOLYÁSOLJÁK A VÁLASZTÁS VÉGEREDMÉNYÉT. ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS: SOROZATOSAN MEGSÉRTETTE A TÖRVÉNYT HANDÓ TÜNDE. AZ OBT SZERINT NEM VOLT ÁTLÁTHATÓ A VEZETÕI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, HANDÓ PEDIG SZEMÉLYES DÖNTÉSEIT SEM INDOKOLTA MEG. ELBONTJA A PARLAMENTET KÖRÜLVEVÕ KORDONT A JOBBIK A MÁJUS 8-I ALAKULÓ ÜLÉSEN. AZ EDDIG A SZÁZADVÉGNÉL DOLGOZÓ ORBÁN BALÁZS LESZ GULYÁS GERGELY KANCELLÁRIAMINISZTER HELYETTESE ATV.HU. AZ EDDIGI HELYETTES KANCELLÁRIAMINISZTER, CSEPREGHY NÁNDOR TÁVOZIK A MINISZTÉRIUMTÓL. EGY ELLENZÉKI JELÖLT INDULHAT A FIDESZESSEL SZEMBEN A JÓZSEFVÁROSI IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON. BIRÓ MARCELL LEHET A MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA VEZETÕJE 24.HU. A REZSICSÖKKENTÉS ÓTA EGYRE TÖBB GÁZT FOGYASZT A MAGYAR LAKOSSÁG G7.HU. AZ ÉGÁZ-DÉGÁZ IS CSATLAKOZOTT A NEMZETI KÖZMÛVEKHEZ. AZ EP-VÁLASZTÁSI FELKÉSZÜLÉSRÕL TÁRGYALT ORBÁN VIKTOR BRÜSSZELBEN KÖZÖLTE A MINISZTERELNÖK SAJTÓFÕNÖKE. A NÉMET SAJTÓ KORÁBBAN ARRÓL ÍRT, HOGY ORBÁN VIKTORT SAJÁT PÁRTCSALÁDJA, AZ EURÓPAI NÉPPÁRT KÉRNÉ SZÁMON. JEAN-CLAUDE JUNCKER: EREDMÉNYKÖZPONTÚ KÖLTSÉGVETÉST JAVASOL AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. BERLIN EGYETÉRT AZ UNIÓS KIFIZETÉSEK JOGÁLLAMISÁGHOZ KÖTÉSÉVEL. LENGYEL KÜLÜGYMINISZTER-HELYETTES: SZABÁLYTALAN LENNE A TÁMOGATÁSOK JOGÁLLAMISÁGHOZ KÖTÉSE. JÁVOR BENEDEK: A KORRUPT KORMÁNYOK VEZETÉSÉNEK KEZÉBÕL AKARJÁK KIVENNI A DÖNTÉSHOZATAL LEHETÕSÉGÉT AZ ÚJ SZABÁLYOKKAL. DÖNTÖTT AZ OSZTRÁK KORMÁNY AZ AUSZTRIÁBAN DOLGOZÓ KÜLFÖLDIEKNEK NYÚJTOTT CSALÁDI PÓTLÉK ÁRSZÍNVONALHOZ KÖTÉSÉRÕL. SZIJJÁRTÓ PÉTER: AZ OSZTRÁK KORMÁNY DÖNTÉSE TISZTESSÉGTELEN A MAGYAROKKAL SZEMBEN. BEZÁR A FACEBOOK-BOTRÁNYBAN ÉRINTETT BRIT ADATELEMZÕ CÉG, A CAMBRIDGE ANALYTICA WALL STREET JOURNAL. LEZUHANT EGY C-130-AS KATONAI SZÁLLÍTÓ REPÜLÕGÉP AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, LEGKEVESEBB ÖT HALOTT VAN. LEVÉLBEN JELENTETTE BE TELJES FELOSZLATÁSÁT AZ ETA BASZK TERRORSZERVEZET. BEIKTATTÁK HIVATALÁBA MIKE POMPEO-T, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÚJ KÜLÜGYMINISZTERÉT. LEGKEVESEBB 105 EMBER MEGSÉRÜLT EGY 5,2-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉSBEN IRÁN NYUGATI RÉSZÉN. A GYANÚ SZERINT DZSIHADISTA FEGYVERESEK ÖLTEK MEG LEGALÁBB 16 TUAREGET MALIBAN. BRUTTÓ 3 FORINTTAL EMELI A 95-ÖS BENZIN, 4-GYEL PEDIG A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL. MINTEGY 800 HAMIS VÉDJEGGYEL ELLÁTOTT PLÜSSFIGURÁT FOGLALTAK LE A LISZT FERENC REPÜLÕTÉREN.