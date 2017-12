Bevetették az uniós atomfegyvert

Bevetette Lengyelországgal szemben az uniós atomfegyverként is emlegetett 7-es cikkelyt az Európai Bizottság. A brüsszeli testület véleménye szerint a lengyel igazságügyi reformmal megsérült a hatalmi ágak szétválasztásának elve, ezzel pedig a jogállamiság is. A lengyelek végső soron eleshetnek uniós szavazati joguktól is, de Orbán Viktor már jelezte, hogy ezt meg fogja vétózni.

Hír TV Brüsszel megindította a hetes cikkely szerinti eljárást