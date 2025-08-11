Bevándorlók támadtak meg és fosztottak ki német turistákat Rómában + videó

Imádkozni is helyén való, hogy az orosz amerikai tárgyalások sikeresek legyenek - mondta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Meghalt Miguel Uribe kolumbiai szenátor, akit június 7-én egy bogotái kampányrendezvényen ért fegyveres támadás. A 39 éves politikust fejbe lőtték, és bár több műtéttel próbálták megmenteni, családja hétfőn bejelentette halálát. A rendőrség egy 15 éves fiút tartóztatott le a helyszínen.

Medúzák okoztak leállást Nyugat-Európa legnagyobb atomerőművében

Szokatlan incidens zavarta meg a franciaországi Gravelines atomerőmű működését: medúzák tömege akadályozta a hűtőrendszer vízszivattyúit, ami miatt hétfőn négy blokkot is le kellett állítani. Az EDF áramszolgáltató szerint a létesítmény, a személyzet és a környezet biztonságban van, de a történtek komoly figyelmet irányítanak az atomerőművek környezeti kihívásaira.