Betiltották az iszlám fejkendők viselését az egyik észak-spanyolországi régió iskoláiban + videó

Az egyik észak-spanyolországi város, Logroño több iskolája is úgy döntött, hogy az idei tanévtől megtiltja, hogy a diákok muszlim fejkendőkben járjanak órákra. Az intézkedést újonnan bevezető egyik középiskola igazgatója azt mondta, hogy nem egy önkényes döntésről van szó, hanem egy a tanárok, a diákok és a szülők közös egyetértésével elfogadott normáról, aminek az a célja, hogy egységes és semleges légkör legyen a tantermekben.

De ez egyáltalán nem tetszik a menekültügyi szervezeteknek, akik már el is kezdtek tiltakozni ellene, mert szerintük ez a szabály diszkriminatív és megsérti a muszlim nők és tinilányok alapvető jogait. Az ügy politikai visszhangot is kapott: az egyik szélsőséges baloldali párt már szintén azt követeli, hogy azonnal töröljék el ezt az új szabályt, miközben a szocialista kormányzati delegált próbálná valahogy békésen megoldani a helyzetet, hogy ne legyen belőle társadalmi feszültség.

Az érintett La Rioja régióban már más városokban is érvényben van hasonló tiltás, és lehet, hogy máshol is bevezetik ezt, mert a jobboldali Vox egyre erőteljesebben szorgalmazza például itt Murciában is, hogy nyilvános tereken, de főleg az iskolákban tiltsák be az iszlám kendők viselését. A párt egyebek mellett azzal érvel, hogy ezek a ruhadarabok a nők elnyomását szimbolizálják, összeférhetetlenek a spanyol kultúrával és értékrenddel, nem mellesleg viselésük Spanyolországot még inkább a teljes iszlamizáció felé tereli.