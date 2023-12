Betiltanák a burka viselését egyes olasz településeken + videó

Megosztás itt:

Eltökélten harcol az iszlámosodási folyamatok megállításáért Monfalcone polgármestere. Célja, hogy a város egész területén betiltsa a burka viselését.

Korábban a tengerpartról tiltotta ki a teljes testet elfedő ruházatot, majd az önkormányzati intézményekből. Maria Cisint következő lépése az lenne, hogy a település teljes területéről száműzze a nőket megalázó, az európai szokásoktól igen távol álló öltözködési szokásokat.

A város vezetője szerint az integráció a helyi szokások tiszteletben tartásával és követésével kezdődik, melyet igen is el kell várnia az európai országoknak a bevándorló népektől.

Monfalcone polgármestere az elmúlt napokban két illegálisan működő mecsetet is bezáratott, mivel úgy vélte radikalizálódás veszélye áll fenn. Nem tudni, hogy mit prédikálnak pontosan. A közelmúltban kénytelen volt azt is szabályozni, hogy legfeljebb hány külföldi gyerek lehet egy osztályban, a bevándorló gyerekek ugyanis teljesen kiszorítják az olaszokat.

Döbbenetes társadalmi átalakulások mennek végbe a településen. A helyiek inkább elköltöznek, míg a bevándorlók háztömböket vásárolnak fel, kereskedelmi egységekre teszik rá a kezüket, kulturális központokat használnak mecsetnek.

Maria Cisitnt Monfalcone polgármestere arról is beszámolt, hogy az elmúlt két évben drámaian súlyosbodott a helyzet. A muzulmán nőkkel úgy bánnak, mint a rabszolgákkal, 75 százalékuk egész nap ki se mozdul a házból csak 7 százalékuk dolgozik. Az önkormányzati intézményekbe már egy ideje nem léphetnek be teljes testet elfedő ruházatban. Most azon a bátor kezdeményezésen dolgoznak, hogy a burka használata tilos legyen a város egész területén.