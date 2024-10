Beterjeszti első költségvetését a munkáspárti kormány Londonban + videó

Megosztás itt:

A költségvetés-tervezetét a mindenkori pénzügyminiszter ikonikus piros táskájában viszi a Parlamentbe, és terjeszti a honatyák elé. Persze előfordul, hogy előre kiszivárognak részletek, de most ennél több történt: különböző interjúkban maga a pénzügyminiszter fedte fel a piros aktatáska tartalmának részleteit. Sir Lindsay Hoyle, a parlament elnöke hangot is adott nemtetszésének. Mint mondta, a házzal szembeni mélységes tiszteletlenségnek tartja, hogy ilyen fontos döntéseket nem a választott képviselők előtt jelent be a kormány.

Valóban fontos döntésről van szó, hiszen a tervezet az eddigi információk szerint több mint 35 milliárd fontos adóemelést tartalmaz. A Munkáspárt szerint ennyire van szükség ahhoz, hogy a közkiadások jelentős csökkentése nélkül tudják kezelni a költségvetési hiányt. Ekkora adóemelést soha nem könnyű bevezetni, de a kormány választási ígéreteivel még ennél is nehezebb helyzetbe lavírozta magát: a kampány hevében ugyanis kijelentették, nem fogják emelni sem a személyi jövedelemadót, sem a társadalombiztosítási hozzájárulást sem pedig az ÁFÁt, miközben ez a három adónem teszi ki a teljes adóbevétel mintegy 60%.

A választások után finomítani is kellett az ígéreteken: mint mondták, az adóstop csak a dolgozó emberekre vonatkozik, ami lehetővé teszi a munkáltatói hozzájárulás növelését. Ezt formálisan valóban nem a dolgozó fizeti, de a vállalkozások előbb-utóbb meg fogják találni a módját, hogy áthárítsák ezt az extra adót. Emellett a magasabb munkáltatói költségek negatív hatással lehetnek a foglalkoztatásra, illetve erősíthetik a szürkegazdaságot, figyelmeztetnek a szakértők.

A személyi jövedelemadó számszerű emelése már valóban szembemenne a választási ígérettel, de ez sem jelenti azt, hogy a dolgozó emberek nem fognak több adót fizetni. A sávos adórendszer sarokszámai évek óta változatlanok, és ezekhez az új kormány sem fog hozzányúlni. Ami pedig azt jelenti, hogy az inflációs béremelkedések következtében egyre többen kerülnek bele a 40 vagy akár a 45%-os adósávba, miközben a bérük reálértéke alig változik.

Ez a költségvetés aligha növeli a Munkáspárt választások óta erősen megcsappant népszerűségét, de a kormánypártnak jó ideig nem kell megmérettetnie magát, a parlamentben pedig kényelmes többséget tudhat maga mögött. Rishi Sunak, az immár ellenzéki konzervatív párt rövidesen leköszönő vezetőjét legfeljebb az vigasztalhatja, hogy az ő választási ígérete teljesült – a kampány során azt mondta hallgatóságának: ha több adót akarnak fizetni, szavazzanak a Munkáspártra. tudhat maga mögött.