2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Bérunió

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2017. december 4., hétfő 17:29, frissítve: hétfő 18:05

A Jobbik néhány éve a leginkább Európa-ellenes magyar párt volt. Most mégis egy olyan kezdeményezést támogat, amely az uniót erősítené, és az országok szuverenitását gyengítené. A bérunió lényege a fizetések, az adók, a társadalombiztosítási járulékok egységesítése. Az ötletnek vannak támogatói, kérdés, hogy Brüsszel is beáll-e a sorba.

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