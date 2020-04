Bernie Sanders támogatásáról biztosította Joe Bident

1458-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 10 idős, krónikus beteg, ezzel 109-re emelkedett az elhunytak száma. 120 fő már gyógyultan távozott a kórházból. Hat újabb repülőgép landolt Budapesten, 5 millió 300 ezer maszkot, 6 millió kesztyűt és 86 ezer izolációs köpenyt hoztak Pekingből és Sanghajból - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter közölte: a vírus nincs tekintettel az ünnepeinkre, ezért a Kína-Magyarország légihídnak húsvétkor is üzemelnie kell, a kórházak, a rendelők, valamint a rendőri és katonai egységek egészségügyi eszközökkel történő biztonságos ellátásáért. Ez a húsvét más, mint a többi. A kölni a fiókban marad. Vigyázzunk egymásra - ezzel a szöveggel osztott meg egy fényképet közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Magyarország jól áll a koronavírussal szembeni védekezésben, bár a korábbi szimulációt felborította az idős otthonokban történt, előre nem várt fertőzések száma - mondta Kollár Lajos, egyetemi tanár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Ha az ember a legreménytelenebb helyzetben is megteszi, ami tőle telik, akkor van esély a csodára, mert akkor Isten melléadja a magáét – mondta Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Át kell gondolni, mi az, ami igazán értékes a számunkra – mondta Böjte Csaba a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A ferences rendi szerzetes a koronavírus utáni időszakot egy új kezdet lehetőségének tartja, amellyel élnünk kell majd. Budapest főpolgármestere hetek óta hibát hibára halmoz, ami a járványügyi intézkedéseket illeti – mondta Deák Dániel, a XXI. század Intézet vezető elemzője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A politológus emlékeztetett: Karácsony Gergely hetekig nem volt hajlandó ingyenessé tenni a fővárosban a parkolást, majd a BKV járatainak ritkításával kockára tette sok budapesti egészségét. Deák Dániel közölte: felmerült a gyanú, hogy a Pesti úti idősotthon fenntartója, a fővárosi önkormányzat hanyagul járt el, de a főpolgármester csak hárítja magáról a felelősséget. Pécs balliberális polgármestere tendenciózusan a kormányra mutogat, mert egyedül nem mer vagy képtelen dönteni, pedig erre minden jogosítványa megvan - állítja a városi közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője. Csizmadia Péter szerint a pécsi városvezetőt a koronavírussal kapcsolatban kapkodás, más települések polgármestereinek másolása és tétova döntések jellemzik. A kormány kiemelten fontosnak tartja a közszférában dolgozók megbecsülését, ezért az egészségügyi és az oktatási ágazatokat követően a harmadik meghatározó humánszektor, a kulturális szakterület béremeléséről is döntöttek - közölte az Emmi. Rendhagyó turisztikai kampányfilmet készített a Magyar Turisztikai Ügynökség. Azt üzenik Magyarországnak, hogy senki se adja fel a reményt, hiszen közös erővel sikeresen le lehet küzdeni a jelenlegi nehéz helyzetet és újra lehet utazással tölteni az időt. Minden józan politikusnak az európai szolidaritást kell most erősítenie – mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A koronavírus-járvány által leginkább sújtott országokért imádkozott Ferenc pápa, kiemelve a családokról a kijárási korlátozások között is gondoskodó nők szerepét. Észak-Macedóniában 760-ról 828-ra nőtt a fertőzöttek száma az utóbbi 24 órában, a járvány kitörése óta 34 halálesetet regisztráltak a fertőzéssel összefüggésben. Az elmúlt napokban Ukrajnában gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedésének üteme: egy nap alatt az igazolt fertőzött száma 325 új esettel 3102-re, a betegségben elhunytak száma 93-ra nőtt. Romániában a diagnosztizált új koronavírus-fertőzések száma meghaladta a 6600-at, a járvány következtében 318-an hunytak el. Ausztriában eddig több mint 14 ezer ember koronavírus-tesztje lett pozitív, 368-an haltak bele a járvány okozta megbetegedésbe. Németországban több mint 127 ezer embernél mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést, a halálos áldozatok száma 3022-re emelkedett. Belgiumban átlépte a 30 ezret a fertőzöttek száma, a járvány következtében több mint 3900-an hunytak el. Spanyolországban 170 ezerhez közelít a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké meghaladta a 17 ezret. Olaszországban egy nap alatt 1363 új fertőzöttet diagnosztizáltak, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma meghaladta a 20 ezret. Franciaországban az elmúlt 24 órában 574-gyel 14 967-re emelkedett a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak a száma, 335-en kórházban, 239-en idősotthonokban vesztették életüket. Emmanuel Macron köztársasági elnök május 11-ig meghosszabbította a kijárási korlátozásokat Franciaországban. Nagy-Britanniában átlépte a 11 ezret az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak a száma. Törökországban a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladta a 61 ezret, a járvány következtében csaknem 1300-an vesztették életüket. Az Egyesült Államokban 560 ezer a diagnosztizált fertőzöttek és 22 ezer az elhunytak száma. Donald Trump közölte: először fordul elő az amerikai történelemben, hogy elnöki rendelettel az országnak mind az 50 tagállamát katasztrófa sújtotta területnek nyilvánították. „Győzni fogunk a láthatatlan ellenség elleni háborúban”. Több mint öt hete nem látott szintre emelkedett az új fertőzöttek napi száma Kínában, ahol szigorú korlátozásokkal és óvintézkedésekkel igyekeznek kivédeni a koronavírus-járvány második hullámának kialakulását. Letartóztatták egy szerbiai állami idősotthon igazgatóját, mert járvány tört ki az általa vezetett intézményben. Az orosz fővárosban és Moszkva megyében megkezdődött a tömegközlekedés és a magángépkocsik használatához szükséges digitális kódok igénylése, az eljárást azonban hackerek és csalók próbálják megzavarni. 72 Nagy-Britanniába tartó migránst tartóztattak fel a La Manche csatornán - az illegális bevándorlók 4 csónakban próbáltak az országba bejutni mielőtt elfogták őket. Két napra elszállították a Németországban állomásoztatott amerikai atomtölteteket, hogy frissítsék a működésüket szabályozó szoftvert –közölte a Der Spiegel. Elfogták a Galgagután holtan talált nő feltételezett gyilkosát, egy 45 éves helyi férfit - közölte a rendőrség. Fojtogatta, majd megerőszakolta áldozatát egy 22 éves nigériai származású férfi Budapesten. Az egyetemista egy szexuális szolgáltatást hirdető oldalon talált a nőre, akit április 11-én keresett fel a VII. kerületi lakásán - a férfit őrizetbe vették. Egy ember meghalt lakástűzben a főváros III. kerületében. Egy személyautó lesodródott az útról, majd egy fának ütközött Váchartyánnál – a járművet vezető 26 éves férfi a helyszínen meghalt. Halálra gázoltak, majd cserbenhagytak egy férfit a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Újcsanálosnál - az ittas sofőrt és három utasát elfogták. Keddtől megváltozik a vasúti menetrend a Budapest-Hatvan vonal felújítása miatt. Saját posztjukon a világ legjobbjai kerültek a veszprémi férfi kézilabdacsapat történetének álomegyüttesébe a szurkolók által a legjobb irányítónak megválasztott Éles József szerint. A voksok alapján Éles József mellett Sterbik Árpád, Iváncsik Gergő, Pérez Carlos, Nagy László, a horvát Mirza Dzomba és a svéd Andreas Nilsson került az All Star-csapatba. A sportág tisztaságát felügyelő nemzetközi testület becslése szerint mintegy 40 doppingvétség miatt eltiltott atlétának kedvez, hogy jövő nyárra halasztották a tokiói olimpiát.