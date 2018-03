Berlusconi a második, nem tudnak kormányt alakítani az olaszok

Egyik párt se szerezte meg a kormányzáshoz szükséges többséget az olasz választáson. A radikális baloldali Öt Csillag mozgalom nyert 31 százalékkal, de nekik nincs lehetséges koalíciós partnerük. Silvio Berlusconi pártja csak a negyedik lett, a szélsőjobboldali Északi Liga is megelőzte őket. Elméletileg az is lehetséges, hogy a szélsőjobb és a szélsőbal kössön EU-ellenes koalíciót.

A viccpártként indult és radikális baloldalivá alakult mozgalom tíz éve nem is létezett, most pedig választást nyert. A győzelemmel viszont nem sokra mennek, kormányt alakítani szinte biztosan nem tudnak, mert nincs egy szövetségesük se.

Ha a számok stimmelnek, akkor bebizonyosodik, hogy megérte a rengeteg befektetett munka. A mozgalmunk a következő törvényhozás meghatározó bástyája lesz. A következő hetekben azon kell dolgoznunk, hogy az országnak átláthatóan működő és hiteles kormánya legyen – mondta az Öt Csillag Mozgalom vezetője, Alessandro Di Battista.

Jól szerepelt a szélsőjobboldali Északi Liga is. Az EU-ellenes szervezet harmadik lett és megelőzték a saját szövetségesüket, Silvio Berlusconi Forza Italiáját is. Ugyanakkor többségük Berlusconiékkal együtt sincs és a 82 éves milliárdos el is van tiltva a közügyektől adócsalás miatt.

Történelmi pillanat ez az Északi Liga szempontjából, mert korábban sose fordult elő, hogy az északi és déli szavazók összefognak. Az előző választáson 4 százalékunk volt, 16, ez nagyszerű előrelépés – mondta Berlusconi szövetségese, Giancarlo Giorgetti, az Északi Liga elnökhelyettese.

Az eddig kormányzó balközép Demokrata párt kevesebb mint 20 százalékkal a második lett. Az eddigi koalíciós partnereik akkorát gyengültek, hogy esélytelenek a kormányalakításra.

Nem valószínű, hogy akármelyik koalíció életképes legyen akár rövid távon is, ezért kijelenthetjük, hogy talán soha nem volt még olyan nehéz kormányt alakítani Olaszországban, mint most lesz. Az első az Öt Csillag Mozgalom, de nekik koalíciós partnereket kéne találniuk, ha kormányozni akarnak, és ez nagyon nehéz lesz – monda egy szakértő.

A választás eredménye azt jelenti, hogy a jobb- és baloldali populista pártok több szavazatot kaptak, mint a nem populisták. Technikailag lehetséges, hogy az EU-ellenes, radiális jobb- és baloldal, az Öt Csillag Mozgalom és az Északi Liga összefogjon.

A lehetséges EU-ellenes koalíció hírét a francia szélsőjobb vezetője, Marine Le Pen úgy kommentálta: sokan fognak rosszul aludni Brüsszelben a következő hetekben.