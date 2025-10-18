Keresés

Külföld

Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat

2025. október 18., szombat 10:51 | MTI/
légvédelem légtérsértés Németország Háború Ukrajnában orosz drónok

A németek túlnyomó többsége támogatja, hogy lelőjék az érzékeny helyszínek, köztük repülőterek fölött megjelenő illegális dtrónokat - derült ki egy szombaton közzétett közvélemény-kutatásból.

  • Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat

A dpa német hírügynökség által megrendelt és a YouGov brit közvélemény-kutató csoport által végzett felmérés szerint a válaszadók 79 százaléka teljesen vagy inkább egyetért azzal, hogy a drónok lelövése észszerű intézkedés. Mindössze 6 százalék ellenezte a drónok leszedését.

A megkérdezettek több mint kétharmada (69 százalék) állította, hogy alapvetően aggasztják a közelmúltbeli drónészlelések. További 14 százalék azt válaszolta, hogy nem aggódik emiatt, 15 százalék pedig semleges álláspontot képviselt ez ügyben. A kutatást, amelyben 2256 ember véleményét kérdezték meg, október 10. és 13. között végezték, miután a közelmúltban több német repülőtér működését zavarták meg ismeretlen drónok.

A drónészleléseket követően a német kormány az ország drónvédelmének fejlesztéséről döntött. Az év vége előtt a szövetségi rendőrség különleges egységeit egy drónvédelmi egységgel egészítik ki. Alexander Dobrindt belügyminiszter törvénymódosítással azt is lehetővé akarja tenni, hogy a fegyveres erők közbeléphessenek, ha katonai drónokat észlelnek az országban.

Az október elején a müncheni repülőtér felett észlelt drónokkal kapcsolatban Friedrich Merz kancellár azt a gyanúját fogalmazta meg, hogy orosz művelet állhat az akciók hátterében. A közvélemény-kutatásban megkérdezettek több mint fele (58 százalék) egyetértett ezzel az értékeléssel úgy válaszolva, hogy Oroszország részvétele valószínű vagy nagyon valószínű. Ezzel szemben 19 százalék vélte úgy, hogy az orosz érintettség csak kevéssé valószínű vagy nagyon valószínűtlen. Moszkva tagadja, hogy köze lenne ezekhez a drónos akciókhoz.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

Amerikáig menekült az október 7-ei vérengzésben résztvevő palesztin terrorista – letartóztatták

Robert Fico üzent a budapesti békecsúcs kapcsán

Sokkoló tragédia a síneken Veszprém és Kádárta között

