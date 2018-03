Beperelte Kaliforniát az igazságügyi minisztérium

Négy nap alatt több mint 230 illegális, papírokkal nem rendelkező bevándorlót gyűjtött be a bevándorlási és vámhivatal Kalifornia államban. Közülük a hivatal szerint 180-an korábban elítélt bűnözők vagy már deportált személyek.

Azokat a településeket, amelyek védelmet biztosítanak az illegálisan az Egyesült Államok területén tartózkodóknak, menedékvárosoknak nevezik. Néhány szövetségi állam kormányzója – köztük például Kaliforniáé – az egész államot menedékvárosnak nyilvánította, így a rendőrök nem intézkedhetnének a migránsokkal szemben, de a szövetségi ügynököket sem segíthetnék.

Kaliforniában tavaly ősszel három olyan törvényt fogadott el a helyi törvényhozás, amely védelmet biztosít az illegális bevándorlóknak a kitoloncolás ellen. Sacramento város polgármestere üzent az amerikai igazságügyi miniszternek. „Beperelhet minket, fenyegethet letartóztatással, megfélemlíthet minket, le is járathat minket, ha akar, nem érdekel. Ugyanazok maradunk, akik voltunk, és büszkék arra, hogy a befogadás városa vagyunk, egy város, ami bevándorlókat véd” – emelte ki Darrell Steinberg.

Az egyik helyi kis étterembe reggel négy és hat között idénymunkások jártak reggelizni és kávézni. A mezőgazdaságban dolgozók azonban már nem jönnek. 23 embert gyűjtöttek be a bevándorlásiak.

„Munkába menet állították meg őket, hajnali ötkor, öt és hat között. Leállította őket az ICE (amerikai bevándorlási és vámhivatal – szerk. megj.). Nem a rendőrség, és nem is az autópálya-rendőrök. Sokukat már deportálták is” – nyilatkozta Fatima Hernandez, a Mezőgazdasági Dolgozók Alapítványa elnöke.

Az egyik bevándorlókat védő ügyvéd telefonja az eset óta egyfolytában csörög: „Tegnap egy fiatal nő ült abban a székben, ahol most ön. A harmincas évei közepén jár, több mint 18 éve él itt, az Egyesült Államokban. Négy amerikai állampolgár gyermeke van, 9 hónapostól 9 évesig. Nincs priusza sem neki, sem a férjének. A férjét most fogták el, megállíthatatlanul sírt az asszony. Nem is tudom elmondani, annyira megérint” – mondta Win Easton ügyvéd.

Az Egyesült Államok szövetségi igazságügyi minisztériuma pert indít Kalifornia állam ellen az illegális bevándorlás miatt. Washington azt veti Kalifornia szemére, hogy nem hajlandó együttműködni a szövetségi hatóságokkal, és helyi törvényekre hivatkozva nem ad információkat az illegális bevándorlók kitoloncolásához.