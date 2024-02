Benjámín Netanjahu: Középtávon elengedhetetlen az izraeli katonai jelenlét a Gázai övezetben + videó

Megosztás itt:

Az állandó bombázások mellett a szárazföldi erők is folytatják offenzívájukat az gázai övezetben. A térség déli részén újabb szélsőségeseket likvidáltak az izraeliek. A HírTV összeállításában elhangzik: "Parancsot kap egy pilóta, célba veszi az objektumot, majd tüzel. Újabb légicsapásokat mért az izraeli hadsereg ciszjordániai és gázai célpontokra. Az egyiptomi határ mentén fekvő Rafahot is bombázta a zsidó állam. Több Hamász-harcossal is végeztek. Az akciósorozat viszont civil áldozatokat is követelt."

"Han Juniszból tartottunk Rafáhba. Ez védett területnek számít. De mindez csak reklámfogás. A világ úgy tudja, hogy biztonságot nyújtanak nekünk, de ez nem igaz. Naponta 20-50 halottja van a bombatámadásoknak. Miért mondják, hogy Rafah védelem alatt áll, ha folyamatosak a légicsapások,? Akkor bombáznak, amikor jólesik nekik. Nagyon sok áldozat van, köztük gyerekek is" - panaszkodott egy palesztin férfi.

Bár igyekeznek mindenkit szakszerűen és gyorsan ellátni a mentőegységek, de az egészségügyi ellátás Gázában lényegében megszűnt. Ezt támasztották alá az Orvosok Határok Nélkül szervezet tagjai is. Az NGO főtitkára közösségi oldalán kijelentette, hogy Gázában összeomlott az egészségügyi rendszer, mivel az izraeli hadsereg felszámolta a kórházakat.

Eközben Izrael több ezer telepest akar küldeni Ciszjordániába. A tervet az amerikaiak is kritikusan fogadták. Szerintük a zsidó államnak inkább a háború befejezésére kellene törekednie.

A helyzetre az amerikai vezetés is reagált. "A Gázai konfliktust illetően tűzszünetre kell törekedni, illetve az elfogott túszok kiszabadítására. Azt gondolom, ezek a legfontosabb célok, amelyekről a G20 tárgyaláson is foglalkoznunk kell" - hangsúlyozta az amerikai külügyminiszter.

Az izraeli miniszterelnök nem reagált a tárcavezető szavaira. Benjamin Netanjahu ehelyett a háború utáni időszakról beszélt. Előterjesztette a gázai rendezési terveket, és a jövőbeni szabályokat. A kormányfő elképzelései szerint a palesztinok lakta térségben közigazgatásban jártas helyi embereknek és szervezeteknek kell helyreállítani a polgári rendet. Sőt, Netanjahu azt is leszögezte, hogy középtávon elengedhetetlen az izraeli katonai jelenlét a Gázai övezetben, ami várhatóan új vitákat gerjeszt.