Benjamin Netanjahu: Az Irán által támogatott hHezbollah most gyengébb, mint valaha + videó

Füst gomolygott Bejrút déli külvárosa fölött, miután Izrael éjszaka légicsapásokat hajtott végre. Az utcákon kitelepített családok keresik a menedéket, ideiglenes sátrakban. A külvárosok egyébként már jelentősen kiürültek az izraeli figyelmeztetések miatt.

A zsidó állam miniszterelnöke közben bejelentette, hogy hadserege sikeresen eltávolította a Hezbollah volt vezetőjének potenciális utódait, anélkül, hogy megnevezte volna őket. Benjamin Netanjahu ezután a libanoni lakossághoz intézett beszédében hangsúlyozta, hogy az Irán által támogatott Hezbollah most gyengébb, mint valaha.

Csökkentettük a Hezbollah képességeit. Eltávolítottunk ezreket a terroristák közül, beleértve Hassan Nasrallaht is, valamint Nasrallah utódját – és az ő utódját is. Ma a Hezbollah gyengébb, mint valaha, sok-sok éve. Most, ti, libanoni emberek, egy fontos döntési ponthoz érkeztetek. Most ti választotok. Visszavehetitek a hazátokat, és visszatérhettek a béke és jólét útjára" -jelentette ki az izraeli miniszterelnök.