Bemutatta Marta Kos Brüsszel 2025-ös uniós bővítési csomagját + videó
2025. november 04., kedd 19:50
| Hír TV
A bővítési biztos az Európai Parlament külügyi bizottsága előtt számolt be a folyamatról, és egyben megerősítette az Európai Bizottság politikai szándékát Ukrajna gyorsított felvételéről. A részletekről Bugnyár Zoltán számolt be, Brüsszelből.
