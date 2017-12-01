2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Belső vizsgálatot rendelt el a hágai Nemzetközi Törvényszék

Hír TV

2017. december 1., péntek 21:38, frissítve: péntek 21:43

Az öngyilkosságot elkövető boszniai horvát tábornok ügye miatt indult vizsgálat.

Slobodan Praljak az ítélethirdetés alatt ivott mérget a tárgyalóteremben. Nem sokkal később, a kórházban vesztette életét. Sajtójelentések szerint a háborús bűntettek miatt 20 év börtönre ítélt nyugalmazott tábornok látogatóinak a repterekhez hasonló biztonsági ellenőrzésen kellett átesniük, de a folyadékot nem volt nehéz becsempészni. Az ügyben a holland hatóságok is vizsgálatot indítottak.

Hír TVvissza a címlapra
belső vizsgálatHágai Nemzetközi Törvényszék

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Orbán Fülig Jimmy-idézettel válaszolt Vonának

2

Hír TV

Változó mértékű lesz a nyugdíjemelés

3

Hír TV

Sértődés

4

Hír TV

Kálmán Olgánál fakadt ki a szocialisták budapesti elnöke

5

Hír TV

DK: Orbán Ráhel rámutatott, apja pedig megveszi neki közpénzen

6

Hír TV

Kötelező Simicskó-előadás? Váratlan kérdést tett fel a diák