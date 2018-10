Belga kézre került a merényletkísérlet kiötlésével gyanúsított diplomatát

Németország kiadta Belgiumnak azt az iráni diplomatát, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő volt az értelmi szerzője annak a meghiúsított merényletkísérletnek, amelyet iráni ellenzékiek ellen akartak június 30-án végrehajtani a Párizshoz közeli Villepinte településen – közölték kedden meg nem nevezett biztonsági források a dpa német hírügynökséggel.

A csak Aszadollah A. néven azonosított, 46 éves iráni diplomatát kedden átszállították Belgiumba Németországból, ahol július elején vették őrizetbe az üggyel kapcsolatosan.

A diplomata a dokumentumai szerint 2014 óta Irán bécsi nagykövetségén teljesített külszolgálatot, ám a német vádhatóság szerint nem diplomata, hanem az iráni hírszerzés ügynöke, a teheráni hírszerzési és biztonsági minisztériumnak dolgozik, amelynek feladatai közé tartozik a bel- és külföldi ellenzéki mozgalmak megfigyelése és a fellépés ellenük.

A diplomatát azzal gyanúsítják, hogy körülbelül fél kiló TATP (triaceton-triperoxid) robbanóanyaggal látta el azt az iráni származású belga házaspárt, akiket Antwerpen közelében vettek őrizetbe június végén. A pár autójában az említett robbanóanyagon kívül egy gyújtószerkezetet is találtak. A biztonsági körökben a „Sátán anyjaként” is nevezett TATP alapvető háztartási anyagokból előállítható, ezt használták a 2016-os brüsszeli támadások során is.

A párt azzal gyanúsították meg, hogy merényletet akart elkövetni autóba rejtett pokolgéppel az iráni rendszer legfőbb külső ellenzékének számító Népi Modzsáhedek elnevezésű iráni ellenzéki csoport tagjai ellen Franciaországban.

Irán visszautasítja a vádakat, és a diplomata azonnali szabadon bocsátását követeli.