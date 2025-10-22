Keresés

2025. 10. 22. Szerda Előd napja
Békedíjat vett át Donald Trump + videó

2025. október 22., szerda 10:22 | HírTV
Donald Trump Nixon-díj Nixon Alapítvány Béke Építésze Díj

Trump elnök kedden a Fehér Házban tartott ünnepségen vehette át a Nixon Alapítvány Béke Építésze Díját – közölték az ügyhöz közel álló források a CBS News-zal.

  • Békedíjat vett át Donald Trump + videó

A díjátadóról így fogalmazott az amerikai sajtó: "Trump központi szerepet játszott az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti megállapodásban , amelyet két nappal a Nobel-békedíj átadása előtt jelentettek be. Trump úr nyilvánosan szorgalmazta, hogy ő kapja a Nobel-békedíjat, mondván, hogy számos konfliktusba avatkozott be."

A Nixon-díj átadóján Richard Nixon lánya, Tricia Nixon Cox; Robert O'Brien volt nemzetbiztonsági tanácsadó; és Jim Byron, az Egyesült Államok megbízott levéltárosa volt jelen. A Richard Nixon Alapítvány weboldalán azt írták, hogy az 1995-ben alapított elismerést olyan személyek kapják, akik megtestesítik Nixon „élethosszig tartó célját, hogy egy békésebb világot teremtsen”.

A díj odaítélésekor leginkább az alábbi tényezőket veszik figyelembe: A felkínált személy vagy személyek olyan tevékenységet folytatnak, amely a békéhez, diplomáciához, nemzetközi kapcsolatok stabilizálásához vagy emberi szabadság ügyéhez kapcsolódik. Példaként: a 2021-es díjazottak között szerepeltek olyanok, akik a 2020-as „Abraham Accords” megállapodásokban illetve a szerb–koszovói gazdasági normalizációban vettek részt. Az elismerés szimbolikus: nem feltétlenül pénzdíjról van szó (legalábbis az alap dokumentáció nem említ ki nagy pénzösszeget mint alapvető elemet), hanem inkább rang, elismerés, ünnepélyes átadás.

Forrás: CBSNews.com

Fotó: képernyőfotó

