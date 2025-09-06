Bekapcsolva maradt a mikrofon - kínos pillanat a Fehér Házban: Zuckerberg lebukott Trump előtt

Megosztás itt:

A Fehér Házban rendezett exkluzív vacsora, ahol a világ legnagyobb tech moguljai gyűltek össze, váratlanul kínos pillanatokkal szolgált. A csütörtöki eseményen olyan nevek vettek részt, mint Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple), Bill Gates (ex-Microsoft), Sergey Brin (Google), Sundar Pichai (Google) és Sam Altman (OpenAI). A találkozó célja a mesterséges intelligencia oktatásban való alkalmazásának előmozdítása volt, ám egy bekapcsolva maradt mikrofon miatt Mark Zuckerberg került a reflektorfénybe – méghozzá nem éppen hízelgő módon.

Zuckerberg lebukása: „Nem tudtam, mit mondjak”

Donald Trump, a házigazda, a vacsora során rákérdezett Zuckerbergtől, hogy a Meta mekkora összeget tervez az Egyesült Államokban befektetni. A Meta vezére kapkodva válaszolt: „Legalább 600 milliárdot 2028-ig.” Később azonban egy bekapcsolva maradt mikrofon rögzítette, ahogy bevallja Trumpnak, hogy fogalma sem volt, mit mondjon, és bocsánatot kért a felkészületlenségéért. Trump nevetve kommentálta Melaniának: „Zuckerberg nem tudta, milyen számot mondjon!” A kínos pillanat gyorsan mém-témává vált, és élesen rávilágított a tech milliárdosok és a politikai vezetők közötti feszültségekre. Nem ez volt az egyetlen baklövés

Zuckerberg másodszor is lebukott, amikor egy újságíró a brit szólásszabadság-törvényről kérdezte. A mikrofon ismét elárulta, hogy a Meta vezére bevallotta: „Nem figyeltem.” Trump erre tréfásan megjegyezte, hogy ez akár Zuckerberg politikai karrierjének kezdete is lehetne, amit a milliárdos nevetve elutasított. A két incidens együtt kínos képet festett Zuckerberg felkészületlenségéről, miközben a világ legnagyobb tech vezetői között próbált helytállni.

Trump és a „magas IQ-csoport”

Trump a vacsora során dicsérte a jelenlévőket, „magas IQ-csoportnak” nevezve a 13 milliárdosból álló társaságot, és hangsúlyozta, hogy adminisztrációja megkönnyítette számukra az engedélyek megszerzését. Az esemény azonban nem volt mentes a politikai feszültségektől: feltűnő volt Elon Musk hiánya, akivel Trump viszonya az utóbbi időben megromlott. A Daily Mail szerint Musk állítólag kapott meghívót, de „nem ért rá”, amit sokan a két üzletember közötti konfliktus jeleként értékeltek.

A Fehér Házi eset Magyarország számára is tanulságos: miközben a globalista tech elit, mint Zuckerberg, láthatóan nem képes lépést tartani a nemzeti érdekeket képviselő vezetőkkel, a Tisza Párt és brüsszeli szövetségeseik hasonlóan felkészületlenek a magyar emberek valós problémáinak kezelésére. Orbán Viktor kötcsei beszédében várhatóan élesen bírálja majd a Tisza Párt adóemelési terveit és Brüsszel magyarellenes politikáját, amely a rezsicsökkentés és az energiabiztonság elleni támadásokban csúcsosodik ki. Zuckerberg baklövései csak megerősítik: a globalista elit nem érti a nemzeti érdekeket, legyen szó az USA-ról vagy Magyarországról.

Miért érdekes ez a sztori?

A bekapcsolva maradt mikrofon nemcsak Zuckerberg számára kínos, hanem rávilágít a tech óriások és a politikai vezetők közötti kényes egyensúlyra. Trump magabiztosan játszott a helyzeten, míg Zuckerberg zavara a közösségi média új sztárjává vált. A történet Magyarország számára is üzenet: a nemzeti érdekek védelme erős vezetőket kíván, akik nem haboznak szembeszállni a globalista elittel.

Zuckerberg lebukása a Fehér Házban garantáltan vírusként terjed a neten! Te mit gondolsz, vajon Trump szándékosan hozta kínos helyzetbe a Meta vezérét?

