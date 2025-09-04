Keresés

Külföld

Bejelentést tett a NASA az emberes Mars-misszióról

2025. szeptember 04., csütörtök 07:35 | MTI
űrkutatás Hold Mars NASA

Az Egyesült Államok tervei szerint a 2030-as évek elején űrhajósokat küldhet a Marsra - jelentette ki Sean Duffy közlekedési miniszter, egyben az amerikai űrhivatal (NASA) megbízott igazgatója.

A Fox Newsnak adott interjúban Sean Duffy azt mondta, hogy "hasznos rakományt szeretnénk küldeni a Föld kísérőbolygójára, hogy ott bázist építhessünk, majd a 2030-as évek elején a Marsra menjünk".

Reményei szerint jövő év áprilisában egy űrhajó négy utassal a fedélzetén körberepüli a Holdat.

"Aztán leszállunk a Holdon, és 8-12 napig ott maradunk"

- tette hozzá a NASA megbízott igazgatója, emlékeztetve, hogy a leghosszabb tartózkodás a Holdon a múltban 3 nap volt.

Sean Duffy korábban többször is beszélt arról, hogy az Egyesült Államok űrhajósokat szeretne a Holdra juttatni Donald Trump elnöki ciklusának vége előtt.

A NASA 2019 tavaszán ismertette három szakaszból álló Artemis holdprogramját. Az első szakasz (Artemis I) az Orion űrszonda pilóta nélküli Hold körüli repülését és a Földre való visszatérését irányozta elő. Ez 2022. november 16. és december 11. meg is valósult. A második szakasz (Artemis II) egy emberes repülés a Hold körül. A harmadik szakaszban (Artemis III) a NASA űrhajósokat tervez eljuttatni a Holdra, majd onnan a Marsra küldeni őket.

Az Artemis II és az Artemis III eredetileg 2022-ben, illetve 2024-ben indult volna, de ezeket a dátumokat többször is elhalasztották. A program elindításának legutóbbi dátuma 2026 áprilisa, illetve 2027 közepe.

