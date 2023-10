Befejezték a Titan roncsainak kiemelését

Megosztás itt:

Korábban mi is hírt adtunk arról, hogy emberi maradványok is lehettek a törmelékek között, amikor elkezdték a felszínre hozni a búvárhajó roncsait. Közel négy hónappal a tragédia után fejeződött be a jármű darabjainak kiemelése az óceán mélyéről.

A hatóság kedden kiadott közleménye szerint a roncsok kiemelését és elszállítását a Titan névre keresztelt 6,7 méter hosszú jármű titánból készült zárózsilipjének felszínre hozásával befejezték. A közlés szerint az emberi maradványokat nagy körültekintéssel emelték ki a búvárhajó belsejéből, majd orvosszakértők szállították el. A katasztrófa vizsgálatának további lépéseiről később születik döntés, a körülmények vizsgálatában részt vesz az Egyesült Államok és Kanada közlekedésbiztonsági szervezete.

A parti őrség korábbi közleménye szerint az amerikai haditengerészettel kötött megállapodás alapján végezték el a kiemelést, mintegy 3800 méter mélységben, a Titanic roncsaitól mintegy 500 méterre.

A Titan mélytengeri búvárhajó, egy magán tengerkutató vállalkozás tulajdonában volt, és minden valószínűség szerint június 18-án merülés közben roppant össze több ezer méter mélységben öt emberrel a fedélzetén, miközben a Titanic roncsait közelítette meg. A búvárhajót napokig keresték, abban a reményben, hogy utasait épségben kimenthetik. A katasztrófában mind az öt ember meghalt.