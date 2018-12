Az RTL klub híradója úgy értesült, hogy Bécsbe költözik a CEU, és ezt hivatalosan hétfőn jelenti be.

A CEU december 1-jéig adott határidőt a kormánynak, hogy aláírja az egyetem budapesti működését garantáló nemzetközi megállapodást, de ez nem történt meg.

Az intézmény szerint a kormány nem is akarta velük aláírni a dokumentumot, ezért a képzéseik egy részét az osztrák fővárosba viszik.

Az oktatásért is felelős humán tárca államtitkára a Hír Televíziónak az ügyről korábban azt mondta: az intézmény nem tudta bizonyítani, hogy külföldön is van működő egyetemi képzése, amely alapján Budapesten is kiadhat diplomát.