Külföld

BBC-botrány – London sértődötten visszatámad

2025. november 12., szerda 21:19 | MTI
BBC botrány Donald Trump

Sir Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette szerdán, hogy mindig kiáll a BBC közszolgálati médiatársaság függetlensége mellett, amelyre szavai szerint különösen nagy szükség van "a dezinformáció jelenlegi korszakában".

  • BBC-botrány – London sértődötten visszatámad

A munkáspárti brit kormányfő állásfoglalásának előzményeként Donald Trump amerikai elnök a hét elején kilátásba helyezte, hogy egymilliárd dolláros kártérítési pert indít a BBC ellen, miután kiderült, hogy a cég nem sokkal a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt manipulált módon számolt be Trump egyik korábbi beszédéről.

A Fehér Ház szerdán közölte, hogy az amerikai elnök egyik "külsős jogi képviselője" már be is terjesztett egy keresetet a BBC ellen.

A londoni alsóház szerdai ülésén Sir Ed Davey, a harmadik legnagyobb brit parlamenti erőnek, a Liberális Demokratáknak a vezetője az amerikai elnök által a BBC ellen kilátásba helyezett perről úgy fogalmazott, hogy

"egy külföldi kormány támadást intézett egy nagyszerű brit intézmény ellen".

Davey szerint Trump elnök "le akarja rombolni a mi BBC-nket".

A liberális vezető szerint Donald Trump "Amerikában már kikezdte a sajtószabadságot, és most ugyanezt akarja tenni Nagy-Britanniában is".

A politikus megkérdezte: Sir Keir Starmer kormányfő hajlandó-e felszólítani Trumpot arra, hogy álljon el a BBC-vel szembeni egymilliárd dolláros követelésétől, és garantálja-e, hogy az amerikai elnök "egy pennyt sem kap a brit tévédíj-előfizetők pénzéből".

Válaszában Starmer nem tett erre ígéretet, ugyanakkor nevek említése nélkül kijelentette, hogy

"egyesek azt szeretnék, ha a BBC nem is létezne", de ő nem tartozik közéjük.

"A dezinformáció korszakában minden korábbinál erősebb érvek szólnak a pártatlan brit hírszolgáltatás mellett" - fogalmazott a kormányfő.

Hozzátette: ha hibák történtek, azokat ki kell javítani, a BBC-nek a lehetséges legmagasabb normákat kell alkalmaznia, elszámoltathatónak kell lennie, és a tévedéseket gyorsan korrigálnia kell.

"Én azonban mindig is ki fogok állni az erős és független BBC mellett"

- jelentette ki a brit miniszterelnök.

A nemzetközi diplomáciai botránnyá fajult ügy előzményeként a múlt héten kiderült, hogy a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel a BBC televízió Panorama című hírmagazinja félrevezető módon szerkesztve közölte Trump 2021 januárjában elmondott beszédét, amely emiatt úgy hangzott, mintha az elnök kifejezetten a kongresszus washingtoni épületegyüttesének megrohamozására biztatta volna támogatóit.

Az amerikai törvényhozás épületét 2021. január 6-án rohamozta meg Donald Trump több száz támogatója, megpróbálva megakadályozni Trump demokrata párti riválisa, Joe Biden előző évi elnökválasztási győzelmének hitelesítését.

A Capitolium elleni roham napján Trump valóban arra biztatta híveit, hogy vonuljanak a kongresszushoz, de hangsúlyozottan kérte tőlük, hogy "békésen és hazafias módon" hallassák hangjukat.

Beszédének csaknem egy órával későbbi részében a republikánus elnök úgy fogalmazott, hogy "harcolni fogunk, pokoli módon, mert ha nem harcoltok, nem lesz többé országotok".

A Panorama-műsorban azonban úgy szerkesztették össze a beszéd két különálló mondatát, mintha közvetlenül egymás után hangzottak volna el, így az a benyomás keletkezhetett, hogy Trump a Capitolium megrohamozására biztatta támogatóit.

A botrány miatt vasárnap benyújtotta lemondását Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlegének, a BBC Newsnak a vezetője; Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke pedig a londoni alsóház kulturális és médiabizottságának küldött hétfői levelében elnézést kért a történtekért.

Fotó: Shutterstock

 

