És akkor most itt az új borzalom, a kijevi gyerekkórház elleni rakétatámadás, amelyről minden illetékes és nem illetékes elmondta már, hogy az oroszok voltak, és hogy ez nem maradhat következmények nélkül, és háborús bűnösök, és amúgy is, még Pottyondy Edina is megszólalt, sz…rházinak nevezve a miniszterelnököt, amiért egy ilyen háborús bűnös diktátorral akar tárgyalni a békéről.

„Minden bizonyíték arra utal, hogy az ukránok robbanthatták fel az Északi Áramlatot – írja a Der Spiegel . „Az akcióval csapást akartak mérni az állam működésére, ez támadás volt az állam biztonsága ellen” – így fogalmazta meg a jogi tényállást a német szövetségi bíróság. A vizsgálat teljesen titokban zajlik, a vizsgálócsoport tagjainak szigorúan tilos beszélgetni az ügyről még más rendőrökkel is. Az ST 24 csapat azért dolgozik titokban, mert nagyon nagy a tét: ha kiderül, hogy az oroszok hajtották végre a merényletet, akkor ez háborús bűncselekmény. A NATO-alapszerződés ötödik paragrafusa szerint pedig, ha egy tagállam infrastruktúráját kritikus mértékben megrongálják, akkor életbe léphet a kölcsönös védelem. A kérdés most az, hogy ha valóban bebizonyosodik, az ukránok voltak, akkor mi lesz az országnak nyújtott támogatással, a Leopard harckocsikkal és a többi fegyverrel? Ha az USA segítséget nyújtott az akcióhoz, akkor ez a NATO végét jelentheti?”

