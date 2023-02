Bayer Zsolt: Az Északi Áramlat felrobbantásáról és egyéb politikai őrültségekről + videó

Megosztás itt:

Meg is születtek rögtön a reakciók, egy republikánus szenátor kijelentette, hogy nem tudja száz százalékban cáfolni mindezt, ellenben ha ez igaz, akkor egyenlő a háborúval. Megnyugtató szavak. Aztán jött a Fehér Ház, ők természetesen mindent cáfoltak, ott sem voltak, bár jó, ha emlékszünk rá, hogy két héttel a háború kitörése előtt Joe Biden egy sajtótájékoztatón ígérte meg, hogy amennyiben Oroszország megtámadja Ukrajnát, akkor Amerika fel fogja robbantani az Északi Áramlatot. No, ennek a cikknek a megjelenése után ez a bideni kijelentés kap egy vajszínű árnyalatot.

És miközben mindez napvilágra kerül, vessünk egy pillantást arra, hogy mivel van elfoglalva eközben a fényességes Nyugat: irodalmi művek, továbbá világslágerek betiltásával. Írországban éppen betiltani készülnek James Joyce ikonikus könyvét, az Ulyssest, mondván túl sok és naturális benne a szexualitásra vonatkozó leírás. Jó, ha tudjuk, hogy ugyanazok akarják a szabadszájú szexuális utalások miatt az Ulyssest betiltani, akik lelkesen üdvözlik, sőt követelik, hogy a drag queennek öltözött homoszexuálisok óvodákba is bejárhassanak, nem is tudom miért, tán szexuális felvilágosítást tartani?

Egyetemisták ne olvassanak Ulyssest, mert felzaklatja őket a sok szex, de meleg drag queenek tartsanak 3-4 éves gyerekeknek szexuális felvilágosítást! Logikus, ugye? Hollandiában pedig Samuel Beckett Godot-ra várva című darabját tiltják be éppen, mivel öt férfi főszereplője van a műnek, de ők úgy gondolják, hogy női szereplőkkel kell eljátszani. De mivel Beckett ezt megtiltotta, ezért ők úgy gondolják, ha nem, nem. Nem lesz előadás.

Walesben, Angliában pedig Tom Jones egyik legnagyobb slágerét, a Delilah-t tiltják be éppen. Azt a Delilah-t, amelyet a walesi rögbicsapat szurkolói például, kvázi második himnuszként énekeltek. Az ok egyszerű, a szám arról, hogy egy féltékeny férfi féltékenységében megöli a szerelmét.

De akkor ne álljunk meg félúton! Tiltsuk be Jimmy Hendrixet is, ugyanis a Hey Joe ugyanerről szól, de ez még hagyján, de Hobó Deák Billel közösen magyarul is elénekelte. Úgyhogy, én azonnal követelem Hobót, a Hobo Blues Bandet és Deák Bill Gyulát is tiltsuk be! Vagy tiltsuk be az összes woke, neomarxista elmebeteget! Tessék választani!

