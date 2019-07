Bayer Tusványoson – Én maradok amellett, ami igazán fontos: Isten, haza, család!

Neves publicisták szólaltak meg pénteken Tusványoson abban a témában, hogy mit lehet és mit kell tennünk annak érdekében, hogy továbbra is nemzetként tudjunk fennmaradni. Többen a migrációnak való töretlen ellenállást emelték ki, egyesek a családalapításra helyezték a hangsúlyt, de talán Bayer Zsolt fogalmazta meg a legkarakánabb módon, milyen az a jövőkép, amit célként ki kell tűzni: nem dőlünk be a migrációs nyomásnak, a mára “beteggé vált európai értékekből” nem kérünk és ragaszkodunk azokhoz a valódi értékekhez, amik mentén igazán érdemes élni: Isten, haza, család.

Hét neves publicista tartott kerekasztal beszélgetést a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) arról, hogy mit kell és mit lehet tennünk annak érdekében, hogy megőrizzük nemzetünket, hagyományainkat és ne olvadjunk be a Nyugat olvasztótégelyébe.

NE VEGYÜK A MIGRÁNSVÁLSÁGOT FÉLVÁRRÓL – ELLEN KELL ÁLLNI!

Pesty László filmrendező, producer szerint a 2015-ben kirobbant migránsválság továbbra is súlyos fenyegetést jelent minden magyar számára, így nem szabad azt félvárról venni. Magyarország eddig ellen állt, és ezt folytatni kell, hiszen véleménye szerint pillanatnyilag nagy kulturális és vallási veszélyben vagyunk.

Ha elszúrjuk ezt a lehetőséget, 30-50 év múlva most nem fogunk itt ülni, attól tartok

-fejezte ki aggodalmát a filmrendező. Azonban mindaddig, amíg ez a kormány marad Magyarországon, addig az ellenállás meg fog valósulni, ami pedig a kizárólagos kulcsa egy élhető jövőnek.

HORVÁTORSZÁG NEM FÉL A SAJÁT NEMZETI KÖZÖSSÉGEITŐL

Adócsi János újságíró, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének alelnöke dicsérte Horvátország hozzáállását az ott élő nemzeti kisebbségekhez. Mint mondta, egy 14 ezres magyar közösség él az országban békességben, ezt pedig annak köszönhetik, hogy egy büszke és erős állam. Szerinte a legkifizetődőbb amit tehetünk, hogy józan paraszti ésszel gondolkodunk és otthon kell megfogalmaznunk a “lehet és kell” politikáját. Pósa Károly, a Hír TV szerkesztője szerint azonban nem kell versenyt csinálni abból, hogy melyik nemzetrész szenvedett többet. Azt mondta, ha magunkat próbáljuk megváltoztatni, akkor nem az lesz a kérdés, hogy a jövőben lesznek-e magyarok, hanem hogy magyar lesz-e a jövő.

EGY NAGYOBB JÁTSZMA ÉRDEKÉBEN ELENGEDHETETLEN VISSZAFOGOTTSÁGOT TANÚSÍTANI

Borbély Zsolt Attila közíró, publicista dicsérte Magyarországot, hiszen egyértelműen látszik, hogy a nemzeti kisebbségek mellett áll és támogatja őket, autonómia szempontjából azonban még nem értek el semmit ezek a kisebbségek. Mint mondta, ma Magyarországon még mindig kaotikus állapotok uralkodnak a kultúra színterén, ami népszaporulat kérdése viszont rendkívül pozitív:

Nem lehet a magánéletbe beleavatkozni, csak támogatni, ezt pedig a magyar kormány tökéletesen csinálja

A magyar-román kapcsolatokról az a véleménye, hogy bár nem érkezik az anyaországból karakán odacsapás, de muszáj felismerni, hogy Románia egy potenciális szövetséges, és egy nagyobb játszma érdekében muszáj visszafogottságot tanúsítani.

SIKERRE KELL VINNI A NEMZETI RENESZÁNSZ ÜGYÉT, VAGY ELBUKUNK

Bayer Zsolt újságíró, publicista egyetértve Pesty Lászlóval a mit kell és lehet tenni kérdésére azt válaszolta: Ellen kell állni, ez mindennél fontosabb. Felidézte a Nyugat egyik nagy költőjét, Babits Mihályt, aki az Örök kék ég a felhők fölött című versében talán mai viszonylatban a legaktuálisabban fogalmazott: “Magyar vagyok, lelkem örökséget kapott, melyet nem dobok el, mert a világot nem szégyeníteni, hanem gazdagítani kell.”

Egyetlen dolog dönt el majd mindent: vagy sikerre visszük a nemzeti reneszánsz ügyét, vagy elbukunk. Ma Közép- és Kelet-Európa ilyen szemszögből fényévekkel előrébb áll, mint Nyugat-Európa. Ez a feladat, nem herdálhatjuk el

-bátorított Bayer.

10 ÉV MÚLVA, HA MAJD ÚJRA ITT ÜLÜNK…

Felvetődött a kérdés, hogy mi lehetne 10 év múlva a legnagyobb siker, amit el tudunk és el kell majd érni? Szőke László szerint az elkövetkezendő 10 évben dől el, hogy Székelyföld megmarad-e, vagy szórvány sorsra jut. Pesty László optimistán vélekedett ezzel kapcsolatban, mint mondta, ezer éve határvédő nemzedékként élnek itt a Kárpát-medencében a székelyek és voltak ezalatt az idő alatt sokkal nagyobb kihívások is, amiket sikerült legyűrni és ez most is így lesz.

Adócsi János szerint a legfontosabb, hogy olyan vezetőkre bízzuk jövőnket, akik képesek lesznek magyar nemzetben gondolkodni. Mint mondta, a gazdasági és politikai térnyerés egyre növekszik, az elszakított nemzeteknek pedig helyben kell meghatározniuk, mi jó és nemzetmegtartó, akkor 10 év múlva is mind itt ülhetünk majd ennél az asztalnál.

Azt szeretném hogy a független székely köztársaság miniszterelnöke is itt üljön velünk 10 év múlva, és hogy a magyar miniszterelnök olyan legyen, akire illik a bűvös hármas jelszó: bátorság, egység, radikalizmus. Ez Orbán Viktorban mint benne van, remélem 10 év múlva is ő lesz a magyar kormányfő

- vélekedett Borbély Zsolt Attila.

Bayer Zsolt első körben felidézte a HVG interjúját, amiben egy norvég klímastratégiai professzor azon botránkozott, hogy a magyar kormány lépéseket tesz a szaporulat felé. Szerinte a megoldás inkább abban keresendő – idézte Bayer -, hogy be kell vezetni az egy gyermekes családmodellt nyugaton, hiszen ők a gazdagok, akik a legtöbbet fogyasztanak és a legkárosabbak a környezetre. Minderre a publicista a már tőle megszokott karakán stílusban reagált: remélem, hogy 10-20-30 éves távlatban ezek a világmegváltó elmebetegek ideje leáldoz, az európai fehér ember pedig méltóztatik végre szaporodni.

Bízom az európai értékek helyreállásában, azokban, amiket mára eltöröltek. Ma már akkor vagy értékes, ha minél betegebb vagy, ha nincsenek gyökereid, ha nem vagy se nő, se férfi, hanem valamiféle hibrid. Leszarom az összes ilyen “európai értéket”, én maradok a valódi elvek mellett: Isten, haza, család. Ennél tökösebb értékeket még nem állított össze senki.

