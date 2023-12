Bauer Bence: Nagyon rázós időkön megy keresztül Németország

Megosztás itt:

Németország számára 2023 egy jó vagy egy rossz év volt?

Németország számára 2023 egy nagyon rossz év volt. Nem csak az ukrajnai háború okozta hatásokat lehetett mindennapokban érezni, de a korábbi nagyon rossz politikai döntéseknek az eredményei most látszódnak igazán. Az atomerőművek leállítása, az energiakrízis, a dráguló energiaárak, az infláció, és egyébként a jelzőlámpa-koalíció katasztrofális gazdaságpolitikája is megjelenik az emberek mindennapjában, ezt már az emberek is látják. És akkor még nem beszéltünk a legnagyobb kérdésről, az egyik legnagyobb tényezőről, ami mindent érint, és úgymond az összes problémának az eredete: az a migráció. A migráció a 2015-ös válság után megint nagyon magas számokat ért el, most ebben az éven valószínűleg 300-400 ezer új menedékkérő érkezik Németországba, és ebbe még nem számoltam bele az ukránokat. Számos lakhatási, oktatási, közegészségügyi, persze pénzügyi, de azért akár közbiztonsági problémát is felvetve.

Szóval Németországnak nem volt jó a 2023-as év.

A teljes cikket a Mandiner oldalán olvashatják IDE kattintva.