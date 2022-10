Bauer Bence: Nagy jelentőséggel bír Orbán Viktor berlini látogatása

Megosztás itt:

A Magyar-Német Intézet igazgatója emlékeztetett: az új német kancellárral folytatott többórás megbeszélést követően a magyar kormányfő egy pódiumbeszélgetésen is részt vett, ahol a háborúról, annak következményeiről beszélt. Bauer Bence kiemelte: sok témában nem ért egyet a német és a magyar fél, ugyanakkor a találkozó egy jó kapcsolat alapjául is szolgálhat. A szakember arra is kitért: Orbán Viktor pódiumbeszélgetésen kifejtett véleménye a következő napok beszédtémája lesz, nemcsak Magyarországon, de a német közéletben is.