Bannon: Utoljára Lincoln ellen volt hasonló puccskísérlet

Lassan egy hete találgatja az amerikai közvélemény, hogy ki lehet a szerzője annak a rejtélyes New York Times-cikknek, amelyet állítólag a Trump-kormányzat egyik vezető tisztségviselője írt arról, hogy a kabinet tagjainak egy csoportja folyamatosan azon dolgozik, hogy szabotálja az elnök legveszélyesebb terveit. A belső ellenállásról szóló írást Mike Pence alelnök nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte, és felszólította a szerzőt, hogy leplezze le magát.

„A kormányban minden vezető tisztségviselő felesküszik az Alkotmányra, amely szerint minden végrehajtó hatalom az Egyesült Államok elnökéé. Az, hogy egy személy, aki letette az esküt, azt állítja, hogy minden nap azon dolgozik, hogy hátráltassa az elnököt azokban a célokban, amikért megválasztották, demokráciaellenes. Ez nemcsak csalás, de támadás is a demokráciánk ellen. Az lenne a becsületes, ha ez a személy előállna és lemondana” – mondta Pence.

Donald Trump egyik legfontosabb bizalmi embere szerint a szivárogtatás csak még közelebb hozta egymáshoz a fehér házi stáb tagjait. „Elmondom, mi történt az elmúlt napokban. A csapat emiatt az egész miatt még jobban összezárt. Azok, akik még csak nem is dolgoznak egy területen, és nem is ismerik jól egymást, néhányan újak is, mások meg a kampány óta velünk vannak, szóval most mindannyian összezártunk a közös felháborodás miatt” – mondta Kellyanne Conway.

Trump egykori kampánystratégája, Steve Bannon is reagált az ügyre. Szerinte egyértelműen az elnök megbuktatása a cél, a cikkben leírtak puccsal érnek fel.

„Én nem vagyok az összeesküvés-elméletek híve. Ha megnézik, régebben is azt mondtam, hogy nincs mélyállam. Én a szemünk előtti állam kifejezést használtam. Érdekes, hogy a cikkben egy még jobb kifejezés volt: stabil állam. A stabil állam védelmére hivatkoznak, arra, hogy Donald Trumptól védik meg az országot. Ez egyértelmű. Ez egy puccs, oké? Ezt nem Steve Bannon mondja, hanem az, aki a cikket írta” – mondta Bannon.

A Rómában adott interjúban Bannon azt is elmondta, hogy szerinte ilyen súlyos belpolitikai válság legutóbb az 1860-as években volt az Egyesült Államokban, amikor demokrata párti tábornokok egy csoportja puccsot akart végrehajtani Abraham Lincoln ellen.

Steve Bannon egyébként azért utazott Olaszországba, hogy szövetségesévé tegye Matteo Salvini belügyminisztert, aki csatlakozott is a Bannon-féle euroszkeptikus, populista csoporthoz, amelynek a neve nemes egyszerűséggel A Mozgalom.