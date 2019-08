Bangladesben nem jelentek meg gyűjtőponton a hazatelepítésre kiválasztott rohingja menekültek

Sermer Ádám, a liberálisok eddigi főpolgármester-jelöltje visszalépett Karácsony Gergely javára - jelentették be az ellenzéki pártok. Thürmer Gyulát indítja főpolgármesternek a Munkáspárt. Az elnök kifejtette: azt szeretnék elérni, hogy az önkormányzatok esetében az ember kerüljön a középpontba és a kampányban indulók, a saját programjuk alapján folytassanak kulturált párbeszédet. Zugló megújítására készül Rozgonyi Zoltán – írja a Magyar Nemzet. Hozzáteszik, a Fidesz-KDNP jelöltje győzelme esetén újra ingyenessé tenné a parkolást a XIV. kerületben. Közösségi oldalán mutatta be „Zöld, fenntartható Erzsébetvárost!” című polgármesteri programját Hunvald György. Erzsébetváros volt szocialista polgármestere határozott válaszokat ígér a kerület problémáira, többek között szabályozná a bulinegyed vendéglátó egységeit, alakítana az egészségügyi és az oktatási rendszeren is. Az ellenzék fellegvára helyett egy nyugodt, építkező várossá tenné Budaörsöt a Fidesz polgármesterjelöltje – mondta Czuczor Gergely a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz-KDNP a várost 2010 óta vezető Kovács Ferencet indítja polgármesterjelöltként az őszi önkormányzati választáson is Nyíregyházán. Péntekig mind a 8 millió választópolgárhoz meg kell érkeznie az október 13-ai önkormányzati és nemzetiségi választásról szóló értesítőknek. Átlépte a tízezret a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezmény igényléseinek száma – jelentette be Hollik István kormányszóvivő a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Több mint húszezren igényelték a július 1-jei indulása óta a családvédelmi akcióterv valamelyik támogatási formáját – nyilatkozta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Magyar Hírlapnak. A tehetséges fiatalok felfedezése és folyamatos támogatása közös nemzeti ügy - közölte Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár az M1-en. Az első fél év végére hetven százalék alá süllyedt az államháztartás adóssága a GDP arányában - írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet: ilyen mélyponton bő tizenegy éve nem állt a mutató. A második negyedévben 11 százalékkal bővült a belföldi turizmus a tavalyi év azonos időszakához képest a Szállás.hu becslése szerint. Hivatali visszaélés miatt Katica Janeva különleges ügyész elfogását és előzetes letartóztatás alá helyezését követelte az észak-macedón ügyészség - közölte értesülését a Vecer.mk szkopjei hírportál. Az Egyesült Államok földről indítható új manőverező robotrepülőgépet telepíthet Romániában és Lengyelországban, amit Oroszország olyan fenyegetésként értékelne, amelyre válaszolnia kell - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Moszkva és Berlin megállapodott a közös nagy gazdasági projektek, köztük az Északi Áramlat-2 földgázvezeték megvalósításában való együttműködésről - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Léteznek alternatív lehetőségek az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését célzó tartalékmegoldás (backstop) helyett, és rövidesen be is mutatják ezeket - mondta Boris Johnson brit kormányfő Berlinben. Franciaország szerint a legvalószínűbb forgatókönyv Nagy-Britannia megállapodás nélküli uniós kiválása - közölte az Elysée palota. Boris Johnson brit kormányfő élettársától megtagadták az amerikai vízumot. A New York Post értesülései szerint azért tagadták meg a beutazást, mert tavaly Szomáliföldön - a Szomáliához tartozó, ám de facto önálló államként működő területen - járt. Jay Inslee, Washington állam kormányzója személyében újabb demokrata párti politikus jelentette be, hogy kiszáll az amerikai elnökjelöltségért folyó küzdelemből. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter telefonon tanácskozott dán kollégájával, Jeppe Kofoddal. Amerikai közlés szerint a két politikus az amerikai-dán biztonságpolitikai együttműködésről és Grönlandról beszélt. Magas szintű kapcsolatfelvétel van folyamatban Washington és Caracas között - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az információt Nicolás Maduro venezuelai elnök is megerősítette. Akár korlátlan ideig is fogva tarthatják az illegálisan beérkező migráns gyerekeket az Egyesült Államokban - jelentette be a belbiztonsági minisztérium. Kanada nem kívánja elmélyíteni a Kínával kiéleződött kereskedelmi és diplomáciai ellentéteket, de nem is fog meghátrálni, megvédi saját érdekeit – hangsúlyozta Justin Trudeau kanadai miniszterelnök. Irán saját fejlesztésű, nagy hatósugarú, hordozható, föld-levegő rakétavédelmi rendszert mutatott be Bavar-373 néven - számolt be az iráni állami média. Venezuela nagykövetséget nyitott Észak-Koreában - jelentette a latin-amerikai állam hírügynöksége. A svájci rendőrség közbelépésére volt szükség a szerb futballhuligánokkal szemben a Young Boys és a Crvena zvezda Bajnokok Ligája-selejtezője előtt és után is. Az összecsapásokban öten megsérültek, három randalírozót pedig letartóztattak. Egyenesen a kolumbiai elnökhöz fordultak az ország délnyugati részén az indián közösségek, hogy védelmet kapjanak az egykori gerillákkal együttműködő kábítószer-kereskedők gyilkosságaival szemben. Egy kamion és egy kisbusz ütközött össze Enyingen a Fő utcában, utóbbi sofőrje a helyszínen életét vesztette - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. A fénysorompó tilos jelzése ellenére a vasúti sínekre hajtott egy autó és egy vonattal ütközött össze Kismarosnál – a kocsiban utazó három ember életét vesztette. Csaknem tízezer sebességtúllépést regisztrált a rendőrség a múlt héten, az augusztus 12. és 18. között tartott országos sebességmérő akcióban. Kétnap alatt huszonnégy illegális bevándorlót tartóztattak fel a rendőrök Bács-Kiskun megyében. Érdi Mária a harmadik helyen végzett Laser Radialban az Enosimában rendezett vitorlás előolimpián. Berecz Blanka ezüstérmes lett 200 méter pillangón a Duna Arénában zajló junior úszó-világbajnokságon. Csütörtökről vasárnapig Galgamácsa és környéke ad otthont a 16. korongvadász-világbajnokságnak, amelyen 153 tagú magyar csapat indul.