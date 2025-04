Bakondi György szerint az amerikai kormány a magyar migrációs politikát követi

Megosztás itt:

Bakondi György közlése szerint Donald Trump amerikai elnök a választási kampányában több esetben példaként hozta fel azt a migrációs politikát, amelyet 2010 óta alkalmaz Magyarország, valamint azt a fontos tényt, hogy a migrációt kezelő eljárásrendet a kormány a magyar emberek véleményét figyelembe véve alakította ki.

Emlékeztetett, amikor 2015-ben mintegy 400 ezer illegális bevándorló özönlött az országba, első lépésként a kabinet arról kérdezte meg a magyarokat, engedjék-e ezt, vagy zárják le a határt. Pártpolitikai hovatartozástól függetlenül a magyarok óriási többsége akkor úgy nyilatkozott, meg kell akadályozni, hogy illegális bevándorlók óriási csoportjai zúduljanak az országra - mondta.

Ezt követően tettük meg azokat a lépéseket, amelyek a kerítésépítéssel, a rendőri és katonai erők a határon történő megjelenésével, illetve a jogi határzár kialakításával eredményt hoztak - hangoztatta Bakondi György.

A főtanácsadó szavai szerint most ezeket a lépéseket alkalmazza az amerikai kormányzat is: a technikai megoldásokkal, a hadsereg a határra vezénylésével és jogi határzár intézményének bevezetésével lényegében csak az a migráns léphet be az országba, akiknek a határon kívül benyújtott menekültkérelmet pozitívan bírálják el.

Műsorvezetői felvetésre válaszolva Bakondi György megerősítette, egyre több európai ország közelít a magyar migrációs politika elveihez, és egyre több ország utasítja el az Európai Unió migrációs paktumát.

Utóbbit Magyarország már kezdettől fogva nem fogadta el, majd Hollandia, később Lengyelország is kijelentette, hogy nem fogják végrehajtani - emlékeztetett Bakondi György.

Mint elmondta, Ausztriában és Németországban a lakosság a migrációs helyzettel való elégedetlenségéből fakadó politikai változások vezettek oda, hogy muszáj változtatni a nemzetállami politikán, de Olaszország és Nagy-Britannia is új megoldásokat keresett ebben a kérdésben.

Ha ez sok nemzetállamban történik meg, akkor előbb-utóbb az Európai Tanácsban, az Európai Bizottságban és talán az Európai Parlamentben is indokolt lesz felülvizsgálni azokat a döntéseket, amelyet kapkodva, nem kellő végiggondoltsággal hoztak egy évvel ezelőtt - fogalmazott a miniszterelnöki főtanácsadó.

Az izraeli miniszterelnök magyarországi látogatásával kapcsolatban Bakondi György arról beszélt, az Izraelt ért Hamász-támadás óta Nyugat-Európa szerte rendszeresek a tíz- és százezres nagyságrendű tüntetések, melyeken az antiszemitizmus is markánsan megjelenik.

Magyarországra ez nem volt jellemző korábban, a most meghirdetett zéró toleranciával pedig most sincs ilyen jelenség a társadalomban, az itt élő zsidó közösség biztonságban van - hangsúlyozta. Megjegyezte, Nyugat-Európában megjelentek a korábban nem jellemző muszlim-zsidó ellentétek, amelyek társadalmi szinten is érezhető erőszakos cselekményekben öltenek testet.

Forrás: MTI

Fotó: MTI