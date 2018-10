Bajorország választ

Tartományi választásokat tartanak Bajorországban, a helyi tartományi parlament összetételéről dönt a 9 és félmillió szavazó. Az előzetes felmérések szerint a német kormánykoalíciós erő, a bajor kormányban is csaknem 60 éve vezető Keresztényszociális Unió eddigi leggyengébb szereplésére számíthat. A közvéleménykutatások szerint csak a voksok alig 35 százalékát kaphatják, igaz, ezzel is a legerősebb pártként juthatnak a helyi törvényhozásba. A CSU-t a szomszédos Ausztria kancellárja is támogatja, az Európai Unió soros elnökeként is. A második legerősebb párt a Zöldek lehet, míg a harmadik legnagyobb erő a Szociáldemokrata Párt. A bevándorlásellenes Alternatíva Németországért most először juthat be a bajor parlamentbe.

