Bajban van Ukrajna: egyre kevesebb fegyvert kap nyugatról + videó

Megsemmisítettek egy hidat az orosz drónok Kremencsukban. Az átkelő csak egy volt a számos ukrán célpont közül az elmúlt 24 órában.

Ukrán források szerint Oroszország már havonta 2,700 nagy teljesítményű, iráni tervezésű drónt képes gyártani. Az ukrán légvédelem pedig az amerikai rakéták hiányában nehezen tudja csak kivédeni a támadásokat.

A hét elején európai vezetők érkeznek majd Washingtonba, hogy tárgyaljanak a háború lezárásól, és a közeljövőben az orosz elnökkel is egyeztetni fog-jelentette be Donald Trump.

Az orosz elnök még a pekingi győzelem napi ünnepségen emlékeztetett arra, hogy kész találkozni Volodimir Zelenszkijjel. Vlagyimir Putyin azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszország legitim célpontnak fog tekinteni minden külföldi katonát Ukrajnában.