Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 09. Kedd Ádám napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Vezércikk 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Bajban van Ukrajna: egyre kevesebb fegyvert kap nyugatról + videó

2025. szeptember 09., kedd 12:00 | HírTV

A jelentés arra figyelmezteti az amerikai kormányt, hogy miközben Kína fenyegetése nő, kifogyóban vannak az amerikai rakétakészletek az ukrajnai háború miatt.

  • Bajban van Ukrajna: egyre kevesebb fegyvert kap nyugatról + videó

Megsemmisítettek egy hidat az orosz drónok Kremencsukban. Az átkelő csak egy volt a számos ukrán célpont közül az elmúlt 24 órában. 

Ukrán források szerint Oroszország már havonta 2,700 nagy teljesítményű, iráni tervezésű drónt képes gyártani. Az ukrán légvédelem pedig az amerikai rakéták hiányában nehezen tudja csak kivédeni a támadásokat.

A hét elején európai vezetők érkeznek majd Washingtonba, hogy tárgyaljanak a háború lezárásól, és a közeljövőben az orosz elnökkel is egyeztetni fog-jelentette be Donald Trump.

Az orosz elnök még a pekingi győzelem napi ünnepségen emlékeztetett arra, hogy kész találkozni Volodimir Zelenszkijjel. Vlagyimir Putyin azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszország legitim célpontnak fog tekinteni minden külföldi katonát Ukrajnában.

További híreink

Méretes kígyó rémített halála egy magyar háziasszonyt

Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

Áll a bál az Írország-Magyarország meccs után, komoly bakit követtek el

Bayer Zsolt: A nap mondása

„Nem válogatott szint” – Sallai Roland mellett ő kapja a legtöbb kritikát a válogatottból

Újabb leleplező felvétel: Tarr Zoltán nem csak Etyeken beszélt arról, hogy a Tisza a választásokig szándékosan titkolja a programját

Megnevezték az orvost, aki olyat tett a miskolci kórházban, hogy a beteg azóta sem tért magához

Túl sok paradicsomod van? Így fagyaszd le, hogy télen is élvezhesd a nyár ízeit

A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó

További híreink

A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó

Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében

Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében
2
Megnevezték az orvost, aki olyat tett a miskolci kórházban, hogy a beteg azóta sem tért magához
3
Kuleba: Zelenszkij rendelete kényszerített külföldre
4
Olaszország felbolydult a megerőszakolt magyar turistalányok miatt
5
Sokan támadják Szőke András humoristát, amiért csatlakozott a Vidéki Digitális Polgári Körhöz
6
Nekünk példátlan bírság, másnak dicséret – Orbán Viktor levelet írt az Európai Bizottság elnökének
7
Új részletek derültek ki az erzsébetvárosi emberölésről
8
Orbán Viktor kemény levelet írt Ursula von der Leyennek
9
Vezércikk - skandalum Kötcsén: Ruszin-Szendi Romulusz elvesztette a fejét a Tisza-adó botránya miatt + videó
10
Szijjártó Péter bejelentése mindent megváltoztathat, nyugati irányú gázimportszerződés születik

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!