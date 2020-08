Bajba jutott egy migránsokkal teli hajó

158 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5669 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 614 fő, 3759-en már meggyógyultak. Szigorú határvédelmi intézkedések technikai részleteit tekintette át az operatív törzs határellenőrzési akciócsoportja - közölte Orbán Viktor miniszterelnök az akciócsoport ülése utáni Facebook-videójában. Szeptember 1-jétől külföldi állampolgár csak indokolt esetben léphet be az országba, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak 14 napig karanténba kell menniük, vagy két nap alatt kell két negatív tesztet produkálniuk. Az új regisztrált fertőzöttek többsége buliban, esküvőn vagy valamilyen zárt térben tartott rendezvényen kapta el a koronavírust - mondta a Hír Tv híradójának a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa. Szlávik János arra kérte a fiatalokat: amennyiben zárt térben szórakoznak, ügyeljenek a távolságtartásra és a maszkviselésre, ugyanis ilyen környezetben fokozottan ki vannak téve a vírusfertőzésnek. Továbbra is elintézhető lesz telefonon a gyógyszerfelírás - jelentette be közösségi oldalán az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós jogszabályváltoztatásokat kezdeményezett, hogy az orvosok és betegek biztonságának érdekében a járványhelyzetben is elérhető maradjon a telefonos gyógyszerfelírás. Negatív lett Varga Judit igazságügyi miniszter, valamint Kovács Zoltán és Orbán Balázs államtitkár második koronavírustesztje is. Nem tartják meg az idei kötcsei találkozót - közölte Balog Zoltán, a szervező Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke. Megszüntetné a budavári lakosok ingyenes parkolását V. Naszályi Márta baloldali polgármester az I. kerületben - írja a Magyar Nemzet. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a parkolási rendelet módosítását, a Várban élők óránként 580 forintért parkolhatnának a saját lakásuk előtt. Már több mint 26 ezren aláírták azt a petíciót, amelyet Gyurcsány Ferenc fenyegetőző facebook bejegyzése miatt indítottak. A politikus augusztus elején kirúgással és vagyona elkobzásával fenyegette meg a Nemzeti Színház igazgatóját, Vidnyánszki Attilát. A gödi baloldali belharc az országos választás előképét láttatja velünk - mondta Göd volt fideszes polgármestere Informátor című műsorunknak. Markó József szerint a város működése gyakorlatilag leállt. Hangsúlyozta: vagy eleve nem működhet ilyen formájú összefogás, mert ez nem alkalmas együttműködésre, vagy működhet, ha megfelelő ember koordinálja. Törvényességi felhívást kapott Szekszárd önkormányzata. Kiderült, a többségben lévő Éljen Szekszárd Egyesület két tagja nem igazolta, hogy nincs köztartozása. Saját bevallása szerint túl jóban lett a városvezetéssel, ezért lemondott az egri jegyző. Andráskó Dénes indoklása alapján a viszony a függetlensége rovására ment, ezért távozik hivatalából, de továbbra is az önkormányzatnál szeretne dolgozni. Nem kell pályázniuk a pedagógusoknak a bruttó 500 ezer forintos elismerésért - közölte a Klebelsberg Központ. Egy jó szakma kitanulásának már nem lehet anyagi akadálya, 2021. áprilisától ugyanis már igényelhetőek a képzési hitelek - hangsúlyozta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Országszerte mintegy 2400 férőhellyel létesülhetnek munkásszállások az ezt támogató kormányzati program negyedik kiírásának forrásaiból - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A Magyar falu program részeként tavaly és idén mintegy 1400 óvoda újul meg az országban, ez a kistelepülések népességmegtartó ereje szempontjából döntő fontosságú - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Komoly migrációs nyomás alatt van a szerb, a román, a horvát és időnként az ukrán határszakasz - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Püspökké szentelték a csíksomlyói kegytemplomban és ezzel hivatalába iktatták Kerekes Lászlót, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye segédpüspökét. Fehéroroszország lezárja a tranzitútvonalakat, amennyiben életbe lépnek az Európai Unió szankciói a vezetőikkel szemben - jelentette be Alekszander Lukasenko. Sem az Európai Unióban, sem az olasz kormányban nincs meg az akarat a migráció megállítására Salvatore Martello lampedusai polgármester szerint, aki elmondta, kész egyedül egyeztetni a tunéziai hatóságokkal. A német rendőrség Berlin központjában feloszlatott egy tüntetést, amelyen a koronavírus-járvány elleni óvintézkedések miatt tiltakoztak több tízezren, de a résztvevők a felszólítás ellenére sem tartották meg az előírt távolságot, és nem viseltek maszkot. Már 24,6 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 835 ezer, a gyógyultaké pedig 16,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában ismét, sorozatban második napja döntötte meg a korábbi csúcsot az egy nap alatt regisztrált új betegek száma, megközelítve a 2500-at. Romániában egy nap alatt újabb 1365 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Csehországban 486 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami a járvány tavaszi kezdete óta a második legnagyobb esetszám. Horvátországban továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése, a napi új esetek száma ismét meghaladta a háromszázat. Szerbia nem vezet be kötelező karantént a külföldről hazatérők számára. Franciaországban az elmúlt 24 órában több mint 5 ezer új koronavírusos esetet regisztráltak. Kanada további egy hónapig zárva tartja határát a külföldiek előtt a Covid-19-járvány további terjedésének a megakadályozása érdekében - jelentette be az ország kormánya. A svéd hatóságok kitoloncolták az egyik dán szélsőjobboldali párt vezetőjét, aki muszlimellenes tüntetést akart szervezni Malmöben - jelentették helyi rendőrségi források. Erőszakba torkolló muszlimellenes tüntetés volt a svédországi Malmöben, a demonstrálók összecsaptak a rendőrséggel, több rendőr könnyebben megsebesült, több tüntetőt őrizetbe vettek. Újabb, kéthetes török hadgyakorlat kezdődött a Földközi-tenger keleti medencéjében, mintegy jelezve, hogy elhúzódik a Törökország és Görögország között a földgázlelőhelyek megosztása miatt keletkezett feszültség. A libanoni lakosságot az éhínség fenyegeti, ha a nemzetközi közösség nem nyújt megfelelően hatékony segítséget az országnak az augusztus elején bekövetkezett, hatalmas erejű kikötői robbanás után - mondta az ENSZ egyik illetékes tisztségviselője. Hivatalosan is véget vetett Izrael bojkottjának az Egyesült Arab Emírségek uralkodója egy rendeletében, a két ország viszonyát rendező békemegállapodásnak megfelelően, amely az Egyesült Államok közbenjárásával született. Legalább tizennégyre emelkedett az Egyesült Államok déli részén, Louisianában és Texasban pusztító Laura trópusi ciklon halálos áldozatainak száma. Összeomlott egy étterem az kínai Sanhszi tartomány Hsziangfen nevű megyéjében, 17 ember életét vesztette. Egy kerékpározó férfit ütött el egy tehergépkocsi az 5-ös főúton, Örkénynél, a baleset során a 80 éves férfi a helyszínen életét vesztette - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Elgázolt egy embert a Sülysápról a Keleti pályaudvarra tartó vonat Maglód és Rákoshegy között - közölte a Mávinform. A mozgás fontosságára hívta fel a figyelmet az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára Badacsonyban, ahol maga is rajthoz állt a Dűlőre Futunk elnevezésű jótékonysági futóversenyen. Az esztergomi bazilika elől elrajtolt a 41. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny. A spanyol Jon Aberasturi Izaga nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny nyitószakaszát. Férfi kézilabda Európa-liga, selejtező, 1. forduló, visszavágó: A Gyöngyös hazai pályán 25:24-re kikapott a Butel Szkopje csapatától, de 58:46-os összesítéssel továbbjutott. Férfi vízilabda ob I: Eger - KSI SE 14:13; PVSK Mecsek Füszért - BVSC Zugló 12:12; Budapesti Honvéd SE - PannErgy-Miskolci VLC 9:10 Labdarúgó NB II: Vasas FC - Debreceni VSC 1:1 Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíj időmérő edzését, így a futamon ő rajtolhat az élről.