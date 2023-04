Bahmutnál a helyzet változatlan, a zaporizzsjai atomerőmű közelében újra dörögnek a fegyverek

Megosztás itt:

A jelentések szerint továbbra is heves harcok dúlnak Bahmutban. Az ukrán védelmi miniszter helyettese azt mondta, erőik továbbra is ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet.

A településért a Wagner zsoldoscsoport vezetője szerint is kemény összecsapások folynak. Jevgenyij Prigozsin arról is beszélt, hogy a város bekerítése továbbra is zajlik, és még nem teljes.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek a Zaporizzsjai Atomerőműbe látogató munkatársai az elmúlt napokban arról számoltak be, hogy kiújultak a harcok a környéken. A szervezet helyszínen tartózkodó szakértőinek több esetben menedéket kellett keresniük a támadások miatt. Arról is tájékoztattak, hogy jelenleg az erőmű teljes személyzetének negyede dolgozik, ami aggasztja az ügynökséget. Az atomerőművet az elmúlt egy évben többször is le kellett választani az elektromos hálózatról, illetve le kellett állítani a harcok miatt.

Spanyolország hat Leopard 2 típusú harckocsit és húsz M114-es páncélozott harcjárművet ajánlott fel Ukranának. A német harckocsikat az 1990-es évek óta nem használták, tartalékban álltak. A spanyol kormány döntése értelmében a felújítást követően át kell adni azokat Kijevnek. Az eszközöket Lengyelországon keresztül szállítják Ukrajnába.

Közben Németország, Lengyelország és Ukrajna megállapodást írt alá a használt vagy sérült Leopard harckocsik felújításáról és javításáról.

Az ukrán védelmi miniszter, Olekszij Reznyikov méltatta a találkozót. Mint fogalmazott, Kijevben idén már igazán érzik szövetségeseik támogatását, és elsősorban a légvédelmi rendszer további támogatását sürgette. Azt is hozzátette, hogy országa készen áll az ellentámadásra annak érdekében, hogy visszaszerezze az orosz hadsereg által elfoglalt területeket. Szerinte ezt követően megkezdődhet Ukrajna állami létének új szakasza, amelyben több biztonsági szövetség, köztük a NATO-tagság is szerepet kapna.

Az ukrán NATO-csatlakozásról szólva Boris Pistorius német védelmi miniszter azt mondta: minden tag egyetért azzal, hogy Ukrajnát jövőbeli tagnak tekintik, de azt mondta, hogy jelenleg Ukrajna harctéri támogatására kell helyezni a hangsúlyt.