Vitalij Glagola ungvári újságíró közismert a magyarellenes cikkeiről és bejegyzéseiről. Az izgága, az ukrán titkosszolgálattal köztudottan és bevallottan jó viszonyt ápoló tollnok korábban azért is Orbán Viktort akarta megveretni, mert Joe Biden nem volt hajlandó Ukrajnát felvenni a NATO-ba. Majd nekiment az OTP-nek is, ami ellen szankciókat követelt.

