Azonnali visszaesést vonhat maga után a „kemény brexit”

Azonnali 8 százalékos gazdasági visszaesés jöhet Nagy-Britanniában, ha a szigetország nem rendezett körülmények között hagyja el az EU-t – figyelmeztetett a brit jegybank. A Bank of England előrejelzése szerint a font értéke pedig akár negyedével is csökkenhet, ha a britek egyezség nélkül távoznak az unióból jövő márciusban.

Korábban Theresa May is az úgynevezett „kemény brexit” súlyos gazdasági következményeire figyelmeztette a londoni parlamentet. A brit kormányfő így indokolta meg a törvényhozóknak, hogy nem támogatja egy új brexit-népszavazás kiírását, amit az ellenzék hónapok óta követel. May egy kormányzati elemzésre hivatkozva leszögezte: az uniós tagállamok által vasárnap elfogadott kilépési tervezet a lehető legjobb megállapodás.