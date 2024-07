Azbej Tristan elmondta, hogy a mi a csádi magyar katonai szerepvállalás célja

A Hungary Helps Program nem pusztán jószolgálati tevékenység, de kormányprogram is. A Száhel-övezet kiemelt migrációkibocsátó terület, a térség országai sorra vesztik el stabilitásukat, ha Csád is "bedől", több tízmillió ember indulhat útnak Afrikából Európa felé, ezt szeretnénk megakadályozni - mondta az államtitkár.

Your browser does not support the video tag.