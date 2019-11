Azbej Tristan: Afrikai gyerekek nevelését támogatja a kormány

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén egy jó és egy rossz döntést hozott - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta: rossz hír, hogy a Fővárosi Közgyűlés jelenlegi formájában nem támogatja a dél-budai centrumkórház beruházását, jó hír azonban, hogy az atlétikai világbajnokság megrendezését támogatja. Páratlan városfejlesztési lehetőséget rejt magában az atlétikai centrum, ezt ismerte fel az ellenzék, ezért szavazta meg egyhangúlag a fővárosi közgyűlés a beruházást - jelentette ki Borbély Lénárd, Csepel polgármestere Magyarország élőben c. műsorunkban. Összesen 43 CT-berendezés működik jelenleg Budapesten, vagyis majdnem minden kerületre két ilyen eszköz jut - reagált a radiológusok szakportálja arra, hogy Karácsony Gergely főpolgármester szerint minden kerületbe kell CT. Az ellenzék stadionstopot ígért és kórházstop lett belőle - jelentett ki Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. A politikus kifejtette: a kormány értetlenül áll a fővárosi közgyűlés szuperkórház leszavazásáról szóló döntése előtt. Nem a Katona József volt az első színház, amelyik viselkedése miatt megvált Gothár Péter rendezőtől - tudta meg a Ripost. Elérkezett az ideje, hogy személyi következményei legyenek Gothár Péter rendező szexuális zaklatási ügyének - mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. Nem foglalkozik a Katona József Színházban történt zaklatási botránnyal és annak következményeivel Gy. Németh Erzsébet, humán és kulturális ügyekért felelős főpolgármester-helyettes. Érdemi válasz helyett elmenekült és hazugnak nevezte egy korábbi cikke miatt a DK-s Vadai Ágnes Szarvas Szilvesztert, a Hír TV Informátor című műsorának szerkesztő-riporterét, miután kollégánk Gyurcsány Ferenc pártjára nézve kellemetlen kérdést tett fel. Szarvas Szilveszter arról kérdezte a politikust, hogy a DK-nak köze van-e a Borkai Zsoltot lejárató Az ördög ügyvédje bloghoz és a párthoz közel álló emberek milyen szerepet játszottak a videó kiszivárogtatásában. Kunhalmi Ágnes továbbra is tagadja, hogy korrupció történt volna Kispesten. A szocialisták választmányi elnöke a Hír Tv-nek azt mondta: ő nem ismeri a bizonyítékokat. Kiszállt a győri polgármesteri posztért folyó küzdelemből Glázer Tímea – tudta meg a 24.hu. A DK-s politikus november elején még azt hangoztatta, kész az újraindulásra, de visszalépésével bizonytalanná vált, hogy ellenzéki oldalon kik indulhatnak a posztért. Magyarország 50 millió dolláros kötöttsegélyhitel-program elindításában állapodott meg Kenyával - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Magyarországon működő üzleti szolgáltatóközpontok és a kormány együttműködése kölcsönösen jövedelmező, ezt a jövőben is folytatni kell - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Budapest Business Services Hungary elnevezésű konferenciáján közölte: sikerült létrehozni a „magyar modellt”, amellyel a fiskális egyensúly megtartása és a nemzetgazdaság ösztönzése egyszerre valósul meg. A júniusban indult Magyar Állampapír Plusz értékesített állománya elérte a 2845 milliárd forintot - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Meg kell reformálni az Európai Uniót, az eurózónát, magát az eurót – jelentett ki Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A Vidékfejlesztési program keretében az eddig odaítélt több mint 150 milliárd forint támogatásból 34 milliárd forint jutott a húsfeldolgozó ágazatnak - mondta Nagy István agrárminiszter. Magyarország innovációs teljesítményének növelése érdekében hangsúlyos törekvés az egyetemekre épülő innovációs ökoszisztéma létrehozása - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. December 1-jétől az autósoknak idén is lehetősége nyílik az éves országos és éves megyei matricák elővásárlására. Az úthasználati jogosultság a 2019-es évhez képest változatlan áron érhető el minden járműkategóriában. A Schaeffler-csoport 23,5 milliárd forintos beruházással új gyárat épít Szombathelyen, 150 új munkahelyet teremtve, amelyhez a kormány 5 milliárd forint vissza nem térítendő készpénztámogatást nyújt - jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter. Jelentősen nőtt a tiltott határátlépési kísérletek száma a szerb-magyar határon - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely ismertette: 2019-ben 11 808 tiltott határátlépési kísérlet történt, ebből 2418 ebben a hónapban, minden 11. ilyen kísérlet pedig a múlt héten. Csehország nem hajlandó megvitatni a migránsok automatikus elosztásának kérdését - közölte a cseh belügyminiszter. Jan Hamácek kiemelte: Prága számára elfogadhatatlan bármiféle egyeztetés a kvótákról, amellyel a német kormány hozakodott elő ismét. Több mint 100 feltételezett hazatérő dzsihadista ellen folytatnak eljárást Németországban - derült ki egy kormányzati kimutatásból. Eredményes a német szövetségi kormány menekültügyi politikája, az utóbbi években hozott intézkedések jelentős és igen kedvező hatással jártak - hangsúlyozta Horst Seehofer belügyminiszter a szövetségi parlamentben. Emmanuel Macron francia államfő bejelentette, hogy kész felülvizsgálni Franciaország „beavatkozási eszközeit" a Száhel-övezetben, és egyben arra kérte a szövetségeseit, hogy jobban vegyenek részt a terrorizmus elleni küzdelemben a régióban. Európa kiemelt érdeke, hogy Egyiptomban biztonság legyen, és az ország sikerrel vegye fel a küzdelmet a terrorizmussal szemben - monda Áder János államfő Kairóban. Magyarország támogatja az EU horvát elnökségének célkitűzéseit - jelentette ki Orbán Viktor kormányfő Eszéken Andrej Plenkovic horvát kormányfővel tartott munkaebédjét követően. Legyen a világ közepe Szlavónia és Baranya – jelentette ki Orbán Viktor Eszéken a Horvátországi Magyarok Oktatási és Művelődési Központ Kollégiumának átadásán. Össze kell kapcsolni Horvátországot és Magyarországot, hogy Szlavónia és Baranya megye ismét a világ közepe, irigyelt térség lehessen - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a horvátországi Eszéken. A román alkotmánybíróság igazolta az elnökválasztás második fordulójában győztes Klaus Iohannis államfő újabb elnöki mandátumát, miután a központi választási bizottság megküldte a taláros testületnek az elnökválasztás hivatalos végeredményét. Jelentősen visszaesett Volodimir Zelenszkij elnök népszerűsége az ukránok körében, egy friss felmérés szerint a megkérdezetteknek már csak az 52 százaléka viszonyul kedvezően hozzá - közölte az Ukrajinszka Pravda hírportál. Az olasz államfő közbelépését, a miniszterelnök parlamenti számonkérését és lemondását követelte Matteo Salvini, a Liga és a jobbközép ellenzék vezetője. Több mint másfél évtizedes mélypontra csökkent az idei év első felével zárult tizenkét hónapban az Európai Unió társállamaiból Nagy-Britanniába irányuló nettó bevándorlás. Bemutatták az Európai Parlament kisebbségi munkacsoportjának a Minority SafePack európai polgári kezdeményezésen alapuló jogszabályjavaslatokat az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója nemzetközi szakértői csoportjának képviselői. Éghajlat- és környezeti vészhelyzetet bejelentő állásfoglalást fogadott el az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. Az Európai Bizottság ajánlásokat tett közzé arról, miként kell átalakítani az Európai Unió energiaigényes iparágait ahhoz, hogy 2050-re meg lehessen valósítani a körforgásos és klímasemleges gazdaság megteremtésére irányuló uniós szintű célkitűzéseket. A nők elleni erőszak megállítása érdekében a témába vágó isztambuli egyezmény ratifikálására szólított fel minden uniós tagállamot az Európai Parlament. Törökország az észak-szíriai kurd milícia fenyegetését tartalmazó védelmi terv jóváhagyása nélkül nem támogatja a NATO többi védelmi tervét, köztük a napirenden lévő, a balti térségre és Lengyelországra vonatkozót sem. Irán élesen bírálta, hogy előző nap a dél-iraki Nedzsefben kormányellenes tüntetők megtámadták főkonzulátusát. Észak-Korea kilőtt két azonosítatlan rakétát a Japán-tenger felé - jelentették hírügynökségek a dél-koreai hadsereg közlése alapján. Abe Sindzó japán miniszterelnök közölte, hogy védelmi minisztériumának megítélése szerint a kilövés veszélyt jelent Japánra, illetve a nemzetközi közösségre. Az Egyesült Államok azzal vádolta meg Hágában Oroszországot, hogy segít Szíriának eltussolni a vegyi fegyverek bevetését a polgárháborúban, oly módon, hogy akadályozza a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet tényfeltáró munkáját. Lázadó milicisták támadtak egy ebolás betegeket kezelő központra, és meggyilkoltak 3 egészségügyi dolgozót Kelet-Kongóban, aminek következtében újra erőre kaphat a járvány a polgárháborús övezetben - közölte az Egészségügyi Világszervezet. Pénzmosás vádjával öt év börtönbüntetésre és ötmillió dollár pénzbüntetésre ítélték Abdulla Jamín Gajúm Maldív-szigeteki volt elnököt. Vádat emelt az ügyészség a Hableány hajókatasztrófát okozó Viking Sigyn ukrán kapitánya ellen. A vád halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának bűntette. Közbenső ítéletet hozott a Kúria a West Balkán nevű szórakozóhelyen bekövetkezett diszkótragédia miatt indult kártérítési ügyben. Ennek az a lényege, hogy a szórakozóhelyet bérbe adó gazdasági társaság ügyvezetőjének is kártérítést kell fizetnie a tragédiában elhunytak hozzátartozóinak. Őrizetbe vettek a rendőrök egy 56 éves férfit, miután egy elásott női holttestet találtak a rendőrök egy albertirsai ház pincéjében - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Később a rendőrség azt közölte: a férfi részben beismerte tettét. Elgázolt egy úttesten fekvő férfit egy autó Medgyesegyháza és Kétegyháza között, a sérült a kórházban meghalt - közölte a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. A magyar női kézilabda-válogatott megérkezett Kumamotóba, a szombaton kezdődő olimpiai kvalifikációs világbajnokság helyszínére. Gulácsi Péter fejsérülése nem súlyos, erről a magyar válogatott labdarúgó klubedzője, az RB Leipzig csapatát irányító Julian Nagelsmann adott tájékoztatást. A magyar válogatott két helyet visszacsúszva az 52. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján, amelyet továbbra is a világbajnoki bronzérmes Belgium vezet.